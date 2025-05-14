CHP'li İBB'nin milyonluk hatası! Metrobüs faciası göz göre göre geldi

2024 yılında metrobüsler 6 kaza yaptı. 2025'te de ilk 5 ayda 3 metrobüs kazası yaşandı.10 Mayıs günü yaşanan kazada 37 yaşındaki Ebru Heper hayata veda etti. 40 kişi yaralandı.Duran metrobüse arkadan çarpan metrobüsün şoförü yolcuları kapıdan dışarı savurdu.Önceki akşam da İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlilerince söndürüldü.Uzmanların ortak görüşü ise söylentilerde olduğu gibi 'hipnoz' değil yüksek hız. Trafik uzmanları 70 kilometrelik hız limitinin o yol için çok yüksek olduğu görüşünde, hele duraklara yaklaşırken.Son kaza için uzmanların yorumu şöyle; 'Sürücüyü sürekli aynı hatta çalıştırırsanız yine tehlike ortaya çıkar ve derinlik algısı kaybolur. Bu hatta da derinlik algıları kaybolduğu için kaza yapıyorlar. Kazanın sebebinde derinlik algısı kaybolmuş bir sürücü var.'Bir uzman, 'Almanya'da metrobüs hattında kaza alıyor mu ya da Hollanda'da? Yok değil mi? Bisikletler bile birbirine çarpmıyor' diyor.İstanbul Beylikdüzü'nde Ebru Heper'in ölümü, 57 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasında şoför Şaban Şahin tutuklandı.Şahin, İBB'nin metrobüse özel 'beyaz yol' adı altında yaptığı beton yolun kaygan olduğunu savundu.Şoför Şahin, 'Araçta herhangi bir arıza sezinlemedim. Ancak yağışlı havalarda yoğun savrulmalar yaşamaktadır. Kaza sırasında beton yol kaygandı. Metrobüsten akan yağ benzeri kalıntılar yoldan tamamen temizlenmediği için kaza günü yağmur sonrasında kaygan hale gelmişti' dedi.İETT'de 15-16 ay önce işe başladığını söyleyen tutuklanan Şaban Şahin, 'İlk zamanlar otobüs kullanıyordum. 4 ay önce metrobüse geçtim. Metrobüse geçmeden önce de 1 hafta psikoteknik, 1 hafta direksiyon eğitimi aldım' dedi.Bu arada yeni beton yol için eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, '21 yıl boyunca ilk yapıldığı gün gibi sağlam olacak' vaadinde bulundu. Ancak 2 yılda deforme oldu ve çatlaklar, kırılmalar meydana geldi.