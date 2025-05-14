Donald Trump: Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamalar yaptı.Yarın İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin konuşan Trump, bir kez daha Türkiye'ye gelebileceğinin sinyalini verdi.Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'a gitmeden önce de perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğinin mesajını veren Trump, son açıklamasında Putin'in de bunu istediğini söyledi.Trump, yaptığı açıklamada 'Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor' dedi.Kremlin'den yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus heyetinin Perşembe günü İstanbul'da olacağını söyledi.3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle Türkiye'ye çevrildi. Yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine taraflardan peş peşe açıklamalar gelse de kimlerin katılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Perşembe günü Ukrayna ile doğrudan barış görüşmeleri için İstanbul'da olacağını söyledi, ancak Moskova tarafından kimin katılacağını söylemedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyetin açıklanmasını istediği zaman bildirileceğini söyledi.Peskov, Putin'in İstanbul'daki barış görüşmeleri için teklifinin geçerli olduğunu ve Rus heyetinin Ukraynalı mevkidaşlarının gelmesini bekleyeceğini söyledi.