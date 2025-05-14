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Avrupa yolunda önemli adım!

Türk Havacılığı’nın Altın Çağı ilerleyişini hızla sürdürüyor. Havacılık tarihimizde çok büyük bir adım atıldı...

Avrupa yolunda önemli adım!
Ekleme: 14.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:46 / Editör: Edin Uslu
Avrupa yolunda önemli adım!
Türk Havacılığı'nın Altın Çağı ilerleyişini hızla sürdürüyor. Havacılık tarihimizde çok büyük bir adım atıldı...

Airbus koordinasyonunda İspanyol firmaları ile Süpersonik Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET'E yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı..
HÜRJET'in uluslararası yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak, millî imkanlarla geliştirdiğimiz #HÜRJET İspanya'yı daha da güçlendirecek.


Avrupa yolunda önemli adım!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün kendi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
'Türk mühendisliğinin gururu #HÜRJET, artık uluslararası sahnede daha da iddialı!
İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır.

Bu adım, Avrupa ile savunma sanayiinde kurduğumuz stratejik iş birliklerinin somut bir yansımasıdır.
Gökyüzünde yükselen bu millî hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Avrupa yolunda önemli adım!