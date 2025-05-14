Takviye gıda krizi! Bakanlık sahte ürünleri ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerle mücadelesini sürdürüyor. Son denetimlerde, vitamin ve kolajen diye satılan ürünlerde bakın ne tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde ortaya çıkan skandal tabloyu kamuoyuyla paylaştı.'Vitamin' ve 'kolajen' etiketiyle raflarda yer bulan bazı takviye edici gıdanın içerik analizinde, vaadedilen maddelerin izine dahi rastlanmadı.Bakanlık tarafından açıklanan ifşa listesinde yer alan ürünlerin, içeriklerinde beyan edilen aktif bileşenleri taşımadığı netleşti.BCL Ocaps marka vitamin içeren takviye edici gıda ve CFP Collagen Forte Premium Tablet takviye edici gıdada beyan edilen madde tespit edilmedi.İşte o ürünlerin detayları: