Financial Times yazdı: Türkiye olmadan Avrupa güvenliği düşünülemez

Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi masasındaki arabuluculuk rolü, PKK'ya silah bıraktıran kararlılık ve Avrupa'nın göz ardı edemediği savunma gücü...Türkiye, dünya sahnesindeki yükselişini sürdürüyor.İngiliz Financial Times, Türkiye'nin giderek artan bölgesel etkisini mercek altına aldı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerinin Türkiye'yi yeniden küresel denklemde kilit oyuncu haline getirdiği vurgulandı.Haberde, “Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati konuma geldi” başlığıyla, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan güçlü bir müttefik olarak öne çıktığı ifade edildi.Dikkat çeken analizde, şu ifadeler öne çıktı:“Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri artık AB üyeliği ya da hukuk devletiyle değil, doğrudan jeopolitikle ilgili.”Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan stratejik ağı ve savunma sanayisindeki yükselişi “Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez” ifadesiyle öne çıkarıldı.Gazete, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, sadece doğrudan savaş gücüyle değil, aynı zamanda “etkin ve cesur kullanım pratiğine sahip” askeri yapısıyla öne çıktığını belirtti.Avrupa'nın Ukrayna için 30 bin kişilik güç kurmakta zorlandığı bir ortamda, Türkiye'nin deneyimli ve hazır yapısıyla “barışı koruma operasyonları için vazgeçilmez” olduğu vurgulandı.Ankara'nın PKK'ya yönelik başarılı insansız hava aracı operasyonları ise “terörle mücadelede örnek teşkil eden bir model” olarak değerlendirildi.Haberde, Türkiye'nin askeri etkisinin Avrupa'yı Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı daha sessiz kalmaya ittiği ima edilerek, “demokratik gerilimlere rağmen Avrupa'nın Erdoğan'a ihtiyacı var” yorumu da yer aldı.Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA desteğini sürdürürken Rusya ile ticaret ve diplomatik ilişkilerini koruduğu, Erdoğan'ın ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerini İstanbul'da bir araya getirme önerisinin ise Ankara'nın benzersiz diplomatik pozisyonunu ortaya koyduğu ifade edildi.Haberde bu girişimin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da, böyle bir teklifi yapabilecek çok az lider olduğuna işaret edildi.FT'ye röportaj veren batılı bir güvenlik yetkilisinin'Türkler nasıl güç kullanacaklarını biliyor ve kayıp vermekten korkmuyorlar' derken, 'Ayaklanmaya karşı operasyonları iyi ve insansız hava araçlarını Ukrayna'daki herhangi bir gözetleme operasyonuna doğrudan uygulanabilecek şekilde kullandılar' ifadeleri de analiz de yer aldı.Türk savunma endüstrisinin de yükselişte olduğunun hatırlatıldığı haberde, Türk yapımı çok sayıda İHA, silah, zırhlı araç ve savaş gemisi yapıldığı da kaydedildi.