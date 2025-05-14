Uzmanlar uyardı: Bu oyuncaklar mikrop saçıyor

Sevimli ve yumuşak yapısıyla çocukların vazgeçilmezi olan peluş oyuncaklar, göründüğü kadar masum değil.Son araştırmalar, özellikle peluş ayı ve benzeri oyuncakların, yoğun miktarda mikrop ve bakteri barındırdığını ortaya koydu.Uzmanlara göre, bu tüylü oyuncaklar zamanla kir, toz ve hatta hastalık yapıcı mikroorganizmaların yuvasına dönüşebiliyor.Özellikle sık temas edilen ve nadiren yıkanan peluş oyuncaklar, çocuk sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.Yeni yapılan bir araştırma, peluş oyuncakların hijyen açısından klozet kapağından bile daha kirli olduğunu gözler önüne serdi.Çalışma kapsamında; bir battaniye, çocuk oyuncağı, çöp kutusu ve klozet kapağından alınan örnekler incelendi. Battaniyelerin %43'ünde ve peluş oyuncakların %29'unda, 1000 birimin üzerinde zararlı mikroorganizma tespit edildi. Buna karşın, bir klozet kapağında ortalama 864, çöp kutularında ise sadece 294 birim bakteri bulundu.Uzmanlar, zararsız görünen peluş oyuncakların çocuk sağlığını tehdit eden organizmalar barındırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle alerji, astım ya da bağışıklık problemi olan çocuklar için bu oyuncaklar ciddi risk oluşturabilir.Hijyen uzmanları, peluş oyuncakların düzenli olarak yüksek sıcaklıkta yıkanmasını ve nemli ortamlardan uzak tutulmasını öneriyor.