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1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıldığında geçiş ücretinin 15 euro olacağını söyledi.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:41
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:07
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve hizmete 18 Mart 2022'de açılması beklenen köprü hakkında en çok merak edilenlerden biri de geçiş ücretinin ne kadar olacağıydı.

30 DAKİKALIK SÜRE 6 DAKİKAYA DÜŞECEK
Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresi ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek köprünün, geçiş ücretiyle ilgili ilk açıklama da geldi.

15 EURO OLACAK
Konuyla ilgili Ulaştırma Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.

Köprünün geçişinde belirlenecek fiyatı gemi tarifesiyle geçişle kıyaslayan Bakan Karaismailoğlu, 'Şu anki mevcut gemi tarifesine göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak.' dedi.


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