MHP lideri Bahçeli: CHP milli güvenlik tehdidine dönüştü

'CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur'



Bahçeli'nin açıklaması şöyle: 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi; söylem, eylem ve emelleri itibariyle Türkiye'nin karşısına geçmiş, hatta siyasi mihrak ve militan haline gelerek milli güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir. Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur.



HDP Kılıçdaroğlu'ndan memnun: Sözleri bizim için çok kıymetli



Bir diğer ifadeyle, CHP yönetiminin gayri milli tavır, tutum, teklif ve temennileri vahim bir noktaya dayanmış, tamiri ve telafisi neredeyse imkânsız bir çizgiye kapılanmıştır.

Maalesef CHP'nin hal-i pürmelali dağınık, dengesiz, düzeysiz ve içler acısıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bay Kemal ve İttifakları” belgeselinin ilk bölümünde “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz.” sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben “demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır” mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir.



Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi



Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP'yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir.

'HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir'

CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İP'in kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır. Karşımızdaki bu rezalet ve melanet su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir.



Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz



Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla PKK'yla temas kurup kurmadığını, geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak'ın kuzeyine giden CHP heyetinin PKK'lılarla görüşüp görüşmediğini yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması ertelenemez zorunluluktur.



'Her biri terör sevici'



Muğlak ifadeler, müphem teviller, kaçak güreşmeler, suya sabuna dokunmayan açıklamalar milletimiz nezdinde değersizdir, yok hükmündedir. HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terörseviciliktir. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.



CHP yönetimi, Türkiye üzerinde hesapları olan zalimlerin gözüne girmek, dikkatlerini çekmek, onların hain desteklerini alabilmek için İblisle bile ortaklığa hazır bir kıvama gelmiştir.

Bu sırada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanının mavi vatanla ilgili soysuz düşünceleri, partisinin de bu düşüncelere hüsranla iştirak etmesi CHP zihniyetine hakim olan alçalmanın kahredici boyutlara ulaştığını tescil etmiştir. Deniz yetki alanlarının tespiti yapılarak muhafaza edilmesi, bu kapsamda doğal kaynaklardan tüm canlı ve cansız ekonomik varlıklara kadar sahip çıkılması mavi vatanın esasıdır. CHP, vatanın her rengine, her değerine, bizatihi vatanının kendisine karşıdır.



'CHP'nin sorunu, milletimizin de ana sorusudur'



Büyükelçilik yapmış, halen milletvekilliği görevini de ifa eden söz konusu başdanışman, tıpkı Megali İdea hayali peşinde koşan herhangi bir Yunan milletvekilini aratmayan bir şeref kaybının içine gömülmüştür. Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zaman ki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. CHP, Türkiye'nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir. Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayan, dış politikayı agresif ve askeri olarak mimleyen işbirlikçi bir şahsın TBMM'de nasıl görev yaptığı öncelikle CHP'nin sorunu, milletimizin de ana sorusudur.



'Damarlarında haçlı kanı dolaşıyor'



Damarlarında haçlı kanı dolaşan bu başdanışmanı vatansever ve milletsever CHP'lilerin vicdanına havale etmek de bizim için başlıca sorumluluktur. CHP'ye nüfuz etmiş vatansızlara bu aziz vatanı dar etmek cumhurun namus ve haysiyet meselesidir. Nitekim bu meselenin halli Türkiye'nin ve Türk milletinin var oluş yok oluş mücadelesinin canevi, kilit taşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye düşmanlarının siyaset ayağına, kiralık işbirlikçilerine, demokrasi fanusuna saklanmış vatan ve millet karşıtlarına sonuna kadar direnecek, kurulmuş tuzakları bozarak milli istiklal ve istikbal haklarını fedakârca savunacaktır.