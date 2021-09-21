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Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Geniz Akıntısı Neden Olur?

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Geniz Akıntısı Neden Olur?

Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan geniz akıntısı pek çok kişinin ortak problemleri arasında yer almaktadır. Bağışıklık sisteminin çöktüğü durumlarda ortaya çıkan geniz akıntısı, insanlar tarafından çok önemli görülmese de kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler. Peki, gözlerde kaşıntıya, kulaklarda tıkanıklığa ve boğazda şişkinliğe sebep olan geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı belirtileri nelerdir? Geniş akıntısı nede olur? İşte geniz akıntısına iyi gelen şeyler…

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 14:07
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 14:13
Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Geniz Akıntısı Neden Olur?

Geniz akıntısı, çoğu zaman önemsenmeyecek kadar küçük bir problem olarak görülse de göz ardı edilmemesi gereken problemler arasında yer almaktadır. Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen bu rahatsızlık tedavi edilmediği durumlarda bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Peki, baş ağrısı, kulak tıkanıklığı ve boğaz ağrısına sebep olan geniz akıntısı neden olur? İşte geniz akıntısının nedenleri



Geniz Akıntısı Neden Olur?



Geniz akıntısı pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler arasında geniz akıntısının en yaygın nedeni alerjik tepkimeler bir diğer adı ile postnazal damlalardır. Sağlık kuruluşlarına gelen vakaların pek çoğunda gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda geniz akıntısının en yaygın sebebinin alerjiler olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ikinci bir sebep de sapmış semptumdur. Bu durumda hastanın burun delikleri arasında yer alan ince kıkırdak bir diğer adı ile septum, yer değiştirerek öne doğru eğilir. Öne doğru eğilen septum, mukus drenajını engeller ve geniz akıntısının oluşmasına neden olur. Bunun yanı sıra mide reflüsü, aşırı mukus salgılanması gibi çeşitli durumlar da geniz akıntısına neden olabilir.

Geniz Akıntısı Nasıl Önlenir?


Alerji kaynaklı ortaya çıkan geniz akıntısını önlemek için bu duruma neden olan alerjinin tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alerji ilaçları kullanılabilir, düzenli alerji iğneleri ve spreyi tercih edilebilir. Toz, havasızlık, parfüm ve deterjan alerjisinin olması durumunda ise sık sık ev süpürülmeli ve hava filtreleri kullanılmalıdır. Aynı zamanda klimalı evlerde klima temizliğine de dikkat edilmesi gerektiği ‘geniz akıntısı nasıl önlenir?' sorusunu soran kişilere verilen cevaplar arasında yer almaktadır.

Geniz Akıntısı Belirtileri Nelerdir?


Alanında uzman doktorlar geniz akıntısı belirtileri konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirmiştir. Uzman doktorların açıklamalarına göre geniz akıntısının belirtileri aşağıdaki gibidir.

• Sürekli boğazı temizleme isteği,

• Boğazda hassasiyet,

• Boğazın tahriş olması,

• Yemek yerken acı ve ağrı hissi,

• Geceleri öksürük nöbeti yaşanması,

• Uyku sırasında boğulma hissi,


Peki, geniz akıntısına ne iyi gelir?

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?


Geniz akıntısına iyi gelen yöntemler arasında en çok kullanılan yöntem burnun gece gündüz temizlenmelidir. Sabah akşam düzenli olarak temizlenen burun sinüslerin boşaltılmasını sağlar ve geniz akıntısını en az seviyeye indirir.

• Buhar banyosu yaparak burunda akıntıya neden olan sinüs tıkanıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.

• Yaşadığınız ortamı nemlendirmek geniz akıntısını engellemek adına oldukça önemlidir. Temiz hava olan bir ortamda durmak için buhar makinesinden yararlanabilirsiniz.

• Evde ve bulunduğunuz ortamlarda toz olmamasına dikkat edebilirisiniz. Bu durum alerjinin etkin hale gelmesini engelleyeceği için alerji kaynaklı geniz akıntılarını ortadan kaldıracaktır.



Geniz akıntısına iyi gelen yöntemler ile sizler de geniz akıntısını engelleyebilirsiniz. Ancak geniz akıntısının beraberinde burundan kötü kokular geliyorsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmanız gerekmektedir. Bu durum sinüs ve alerji kaynaklı ciddi bir problemin habercisi olabilir.

Geniz Akıntısı


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