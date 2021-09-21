Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Geniz Akıntısı Neden Olur?

Geniz akıntısı, çoğu zaman önemsenmeyecek kadar küçük bir problem olarak görülse de göz ardı edilmemesi gereken problemler arasında yer almaktadır. Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen bu rahatsızlık tedavi edilmediği durumlarda bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Peki, baş ağrısı, kulak tıkanıklığı ve boğaz ağrısına sebep olan geniz akıntısı neden olur? İşte geniz akıntısının nedenleri…









Geniz Akıntısı Neden Olur?



Geniz Akıntısı Nasıl Önlenir?



Geniz Akıntısı Belirtileri Nelerdir?



Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

Geniz akıntısı pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler arasında geniz akıntısının en yaygın nedeni alerjik tepkimeler bir diğer adı ile postnazal damlalardır. Sağlık kuruluşlarına gelen vakaların pek çoğunda gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda geniz akıntısının en yaygın sebebinin alerjiler olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ikinci bir sebep de sapmış semptumdur. Bu durumda hastanın burun delikleri arasında yer alan ince kıkırdak bir diğer adı ile septum, yer değiştirerek öne doğru eğilir. Öne doğru eğilen septum, mukus drenajını engeller ve geniz akıntısının oluşmasına neden olur. Bunun yanı sıra mide reflüsü, aşırı mukus salgılanması gibi çeşitli durumlar da geniz akıntısına neden olabilir.Alerji kaynaklı ortaya çıkan geniz akıntısını önlemek için bu duruma neden olan alerjinin tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alerji ilaçları kullanılabilir, düzenli alerji iğneleri ve spreyi tercih edilebilir. Toz, havasızlık, parfüm ve deterjan alerjisinin olması durumunda ise sık sık ev süpürülmeli ve hava filtreleri kullanılmalıdır. Aynı zamanda klimalı evlerde klima temizliğine de dikkat edilmesi gerektiği ‘geniz akıntısı nasıl önlenir?' sorusunu soran kişilere verilen cevaplar arasında yer almaktadır.Alanında uzman doktorlar geniz akıntısı belirtileri konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirmiştir. Uzman doktorların açıklamalarına göreaşağıdaki gibidir.• Sürekli boğazı temizleme isteği,• Boğazda hassasiyet,• Boğazın tahriş olması,• Yemek yerken acı ve ağrı hissi,• Geceleri öksürük nöbeti yaşanması,• Uyku sırasında boğulma hissi,Peki,arasında en çok kullanılan yöntem burnun gece gündüz temizlenmelidir. Sabah akşam düzenli olarak temizlenen burun sinüslerin boşaltılmasını sağlar ve geniz akıntısını en az seviyeye indirir.• Buhar banyosu yaparak burunda akıntıya neden olan sinüs tıkanıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.• Yaşadığınız ortamı nemlendirmek geniz akıntısını engellemek adına oldukça önemlidir. Temiz hava olan bir ortamda durmak için buhar makinesinden yararlanabilirsiniz.• Evde ve bulunduğunuz ortamlarda toz olmamasına dikkat edebilirisiniz. Bu durum alerjinin etkin hale gelmesini engelleyeceği için alerji kaynaklı geniz akıntılarını ortadan kaldıracaktır.ile sizler de geniz akıntısını engelleyebilirsiniz. Ancak geniz akıntısının beraberinde burundan kötü kokular geliyorsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmanız gerekmektedir. Bu durum sinüs ve alerji kaynaklı ciddi bir problemin habercisi olabilir.