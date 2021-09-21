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Başkan Erdoğan İçin Büyük Hazırlık! 'En Kapsamlı Görüşme Olacak'

Başkan Erdoğan İçin Büyük Hazırlık! 'En Kapsamlı Görüşme Olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki BM Zirvesi’nin ardından Rusya’ya gidecek. Kremlin’den hazırlık açıklaması geldi: İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:07
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 09:19
Başkan Erdoğan İçin Büyük Hazırlık! 'En Kapsamlı Görüşme Olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi turları hızlanıyor. Halihazırda ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Rusya olacak. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapılacağı belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını" bildirdi.

GÜNDEM: SURİYE

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var" dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti. İngiliz Reuters haber ajansı da üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşeceği söylenen görüşmenin baş gündem maddesinin İdlib olacağı kaydedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.

PUTİN'İN PARTİSİ KAZANDI

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın 450 üyesini belirlemek üzere cuma günü başlayan oy verme işlemi pazar akşamı sona erdi.

Oy sayımından şimdiye kadar elde edilen geçici sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya, seçimin galibi oldu. Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, sayılan oyların yüzde 49'unu Birleşik Rusya'nın aldığı belirtildi.


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