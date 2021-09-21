20 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 20 Eylül 2021 Pazartesi

20 Eylül Pazartesi akşamı Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Yargı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların sona ermesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları…
Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 20 Eylül pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Uyanış Büyük Selçuklu, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 20 Eylül pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları…