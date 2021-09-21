USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,15 - 10,17
Ana Sayfa.
Güncel
20 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 20 Eylül 2021 Pazartesi

20 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 20 Eylül 2021 Pazartesi

20 Eylül Pazartesi akşamı Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Yargı gibi dizi ve yarışma programları ekrana geldi. Yayınların sona ermesinin ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincileri açıklandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? 20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:48
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:50
20 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 20 Eylül 2021 Pazartesi

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 20 Eylül pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Uyanış Büyük Selçuklu, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 20 Eylül pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları

20 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

20 EYLÜL PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 


1 KALP YARASI ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV


AB REYTİNG SONUÇLARI 



1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KALP YARASI ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

10 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TV



İşte 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları!

20 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı