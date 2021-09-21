20 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı mı? Reyting sonuçları 20 Eylül 2021 Pazartesi

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programlarının reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı şekilde ölçülüyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 20 Eylül pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Uyanış Büyük Selçuklu, Yargı ve Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 20 Eylül pazartesi günü reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları…





20 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?



20 EYLÜL PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI



AB REYTİNG SONUÇLARI



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği '?' sorusuna yanıt geldi. Bu sabah paylaşılan verilere göre 20 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.1 KALP YARASI ATV2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV3 MASTERCHEF TURKIYE TV84 YASAK ELMA FOX5 ESRA EROL'DA ATV6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX7 KALP YARASI (OZET) ATV8 YASAK ELMA (OZET) FOX9 ATV ANA HABER ATV10 SHOW ANA HABER SHOW TV1 MASTERCHEF TURKIYE TV82 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX3 YASAK ELMA FOX4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV5 KALP YARASI ATV6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV87 YASAK ELMA (OZET) FOX8 ESRA EROL'DA ATV9 GONUL DAGI (TKR) TRT 110 AYKUT ENISTE (T.S) STAR TVİşte