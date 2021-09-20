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Büyük İndirim Kampanyası! Kimler Faydalanabilecek?

Büyük İndirim Kampanyası! Kimler Faydalanabilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlenecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına büyük indirim yapılacağı ifade edildi. Peki başvuru süresi ne kadar olacaki kampanyadan kimler faydalanabilecek?

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:23
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
Büyük İndirim Kampanyası! Kimler Faydalanabilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde büyük indirim yapacak.

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

TAKSİT SAYISI 12 ve DAHA AZ OLANLAR FAYDALANAMAYACAK

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesini' imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Toki


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