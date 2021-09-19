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İğrenç Sözleri Tepki Toplamıştı! Şengör Hakkında Flaş Gelişme! Soruşturma Açıldı!

İğrenç Sözleri Tepki Toplamıştı! Şengör Hakkında Flaş Gelişme! Soruşturma Açıldı!

Yaptığı birçok açıklama ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör bir yayında, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını itiraf etmişti. Şengör'ün tacizini anlattığı video sosyal medyada infial yaratmış peş peşe tepkiler gelmişti. Son olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Celal Şengör hakkında açıklamada bulundu. İTÜ'den yapılan açıklamada; Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 22:50
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 22:52
İğrenç Sözleri Tepki Toplamıştı! Şengör Hakkında Flaş Gelişme! Soruşturma Açıldı!

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, skandal ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü,'nden açıklama geldi.

OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği anları anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna "sabırlı" olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada,"Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişikere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.

Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeni ile idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabirlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır." denildi.

Celal Şengör


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