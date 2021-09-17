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Siyaset
CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçundan dava

CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçundan dava

AK Parti'li dokuz milletvekilinin suç duyurusu üzerine eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Bazı milletvekillerini 'FETÖ'nün siyasi ayağı' olmakla suçlayan Çiçek hakkında iftira suçundan dava açıldı.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:56
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 20:00
CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçundan dava

AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Ahmet İyimaya, Sadullah Ergin ve Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine, eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dursun Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019'da kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasada imzası olan milletvekillerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aktarıldı.

Çiçek'in ayrıca söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda iddiaların somut delillere dayanmadığı için soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, suç duyurusu ile müştekilerin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu isnadında bulunarak, müştekilerin yargılanmalarının talep edilmesi şeklinde gerçekleşen eylemiyle 'iftira' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

7 yıla kadar hapsi talep edildi
İddianamede, zincirleme şekilde "iftira" suçunu işlediği iddia edilen Çiçek'in 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda, askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasadaki maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. 'FETÖ'nün siyasi ayağı yok' dersek gerçek inkar olur." ifadelerini kullanmıştı.

Dursun Çiçek de Başbuğ'un açıklamalarını referans göstererek, kanun değişikliği teklifinde imzası bulunan milletvekilleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapmış, ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu.


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