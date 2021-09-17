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Bakan Muş ' Yaptırımları Çok Ağır Olacak' Demişti! Fahiş Fiyatlar İçin Harekete Geçildi...

Bakan Muş ' Yaptırımları Çok Ağır Olacak' Demişti! Fahiş Fiyatlar İçin Harekete Geçildi...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş fahiş fiyat artışlarıına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Mehmet Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak." dedi. Gelen son dakika haberine göre; ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır KM araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla rehberlik ve teftiş başkanlığı harekete geçti.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 13:58
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 14:00
Bakan Muş ' Yaptırımları Çok Ağır Olacak' Demişti! Fahiş Fiyatlar İçin Harekete Geçildi...

Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Bakan Muş, hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken 'Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Muş, 'Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek' ifadesini kullandı.

Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, 'Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız' açıklamasında bulundu. Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, 'Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz' ifadesini kullandı.

İKİNCİ ELDE FAHİŞ ARTIŞ: YAPTIRIMLARI AĞIR OLUR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur' açıklamasında bulundu.

Otomotiv Sektörü


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