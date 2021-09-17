Bakan Muş ' Yaptırımları Çok Ağır Olacak' Demişti! Fahiş Fiyatlar İçin Harekete Geçildi...

Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Bakan Muş, hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken 'Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Muş, 'Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek' ifadesini kullandı.



Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, 'Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız' açıklamasında bulundu. Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, 'Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz' ifadesini kullandı.



İKİNCİ ELDE FAHİŞ ARTIŞ: YAPTIRIMLARI AĞIR OLUR



Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur' açıklamasında bulundu.