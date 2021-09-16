USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,44 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Güncel
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:12
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:22
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: HÜSEYİN GÖÇEK
ALTAY - GÖZTEPE: HALİL UMUT MELER
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK: ATİLLA KARAOĞLAN
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR: METE KALKAVAN
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: ALİ ŞANSALAN

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: CÜNEYT ÇAKIR
GİRESUNSPOR - KONYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN
GALATASARAY - ALANYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR: ALPER ULUSOY


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı