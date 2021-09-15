USD (Alış - Satış) : 8,43 - 8,45 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
Ana Sayfa.
Güncel
Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı

Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı

Bilecik’te Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’e 1.5 milyon değerinde Mercedes marka VİP araç tahsis edilmesinin yankıları sürerken bir lüks araç ta başkanvekiline tahsis edildiği ortaya çıktı. Belediye yönetiminin lüks düşkünlüğü dikkat çekerken, ,vatandaşlar sosyal medyada yorum yaparak tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:15
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:20
Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Başkanvekiline de VİP makam aracı

Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve Başkanvekili CHP'li Semih Tuzak'a içinde televizyonu buzdolabı olan VİP araç tahsil edildi. Daha önce Belediye başkanı Semih Şahin'in kullandığı makam aracıyla gezmeye başlayan başkanvekili görenleri şaşkına çevirdi.

Belediye Başkanına nerden geldiği bilinmeyen VİP aracının yankıları sürürken Başkanvekili'nin bile lüks makam aracıyla dolaştığı 200 bin nüfuslu Bilecik'te belediye yönetiminin lükse düşkünlüğü hizmet bekleyen vatandaşları kızdırıyor. Düğünlere, cemiyetlere yürüyüş mesafesindeki yerlere dahi VİP makam aracıyla giden CHP Meclis üyesi Semih Tuzak, gelen tepkilere aldırış bile etmiyor.

VİP BELEDİYE
Her fırsatta adalet ve eşitlikten bahsedilen CHP'de lükse olan düşkünlüğün en önemli örneklerinden biri Bilecik'te yaşanıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kullanmaya başladığı ve nereden geldiği henüz açıklanmayan 2021 model, 1.5 Milyonluk lüks VİP makam aracının yankıları sürerken, Başkan Yardımcısı Semih Tuzak'a da VİP makam aracı tahsis edilmesi tepki topladı.

MERCEDES LOGOSUNU SÖKTÜLER
Vatandaşlardan kendilerini soyutlayan, hizmet anlamında da Bilecikliler tarafından set bir şekilde eleştirilen CHP'li Semih Şahin ve ekibi, Belediye hizmet binasının yakınlarında düzenlenen açılış ve etkinliklere bile Makam araçlarıyla gidip geliyor.

Dikkat çekmesin lüks olduğu düşünülmesin diye Başkan Şahin, bindiği Mercedes marka aracın önündeki logoyu söktürdü.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı