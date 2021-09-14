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Hepsini tek tek parçaladı: Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi

Hepsini tek tek parçaladı: Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi

Şırnak'ta parasını alamayan bir kepçe operatörü sinirini kamyonlardan çıkardı. Kepçe operatörü iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:55
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:58
Hepsini tek tek parçaladı: Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan kepçe operatörü, amcası alacağını vermeyince kepçeyle iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMYONLARI PARÇALADI

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörlüğü yapan Hakan M., iddiaya göre, amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Parası ödenmeyince Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki 5 kamyonun kabin kısımlarını parçaladı. İşçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. bir süre sonra ekskavatörden indi. Kamyonlarda hasar meydana gelirken, Hakan M. araçları ezdiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.



OLAY EMNİYETE YANSIMADI

Yaklaşık bir ay önce yaşandığı belirtilen olay sonrası amca ile yeğen Hakan M.'nin anlaştığı, durumun emniyete yansımadığı bildirildi.



Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi. Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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