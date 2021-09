CHP'nin dini değerlere saldırısına tepkiler çığ gibi!

İşgalci Yunanistan'ın 99 yıl önce yaptığı zulmü bugüne taşıyarak başörtüsü ve çarşafa el uzatan CHP'ye tepkiler dinmek bilmiyor. CHP'li Edremit Belediyesi'nin, ilçenin Yunan işgalinden kurtuluşu anma töreninde Yunan zulmünü aratmayan skandala imza atmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Zincire vurulan çarşaflı bir kadının özgürleştirilerek çarşafının çıkarıldığı ve adeta cefakar Türk kadınına hakaret edilen çirkin mizansen CHP'nin başörtülü kadınlara bakış açısını bir kez daha ortaya koydu. İstiklal savaşında cepheye cephane taşırken bebeğinin üzerindeki örtüyü cephanelerin üzerine örterek ıslanmasını engelleyen Türk kadınları da çirkin mizansende aşağılandı.



KÖHNE ZİHNİYET SÜRÜYOR



Edremit Belediyesi'nin törende sergilediği skandal mizansen sosyal medyada büyük tepki topladı. Toplumun her kesimi tarafından kınanan ve sert bir şekilde eleştirilen mizansene en ağır tepkilerden biri Memur-Sen'den geldi. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, yaşanan hadisenin müferit bir olay ya da sembolik bir anlatımın yanlış anlaşılması olarak görmek mümkün olmayacağını belirtti.







Seçim dönemlerinde çarşaf açılımı yapan, çarşaflı kadınlara parti rozeti takan ve reklam filmlerinde başörtülü kadınlara yer veren CHP'nin takiyye yaptığına işaret eden Sıdıka Aydın, “Çarşaflı bir kadına parti rozeti takarak reklam yüzü yapanlar ve başörtülü işçinin başörtüsü fotoğrafta görünsün diye başına baret taktırmayanlarla, Edremit'te çarşafa hakaret edenler ve kendisinden istenen yardımı ‘tesettürlü bir kadın yanıma geldi' diyerek anlattığı anıyla iğrenç bilinçaltını ifşa edenlerin aynı zihniyetin temsilcileri olması son derece manidardır. Geçmişte yaşanan bütün o zulümlerin müsebbibi, toplumsal değerlere yabancılaşmış ve kendilerini bu toplumun efendileri gören bu hastalıklı zihniyettir” diyerek tepkisini sürdürdü.







EMANETE İHANET EDİYORSUNUZ



Aydın şunları söyledi; “Sizin bilinçaltınız tesettürlü olan her kadını köle olarak nesneleştiriyor ve bir kadının kendi iradesiyle inancının gereği olarak tesettürü tercih edebileceğini kabullenemiyor. Bolu ve Edremit'te hortlayan çarpık zihniyetinizle yüzleşin. Kurtuluş günlerinde gelenek haline getirdiğiniz bu rezilliklerle kurtuluş mücadelesi veren Nene Hatunların, Şerife Bacıların kemiklerini sızlatıyor onların bu millete bıraktığı emanete ihanet ediyorsunuz”.



HÜRRİYETİ ONLARA BORÇLUYUZ



Olayla ilgili açıklama yayınlayan ve 150'den fazla STK'nın çatı kuruluşu olan Milli İrade Platformu, kurtuluş mücadelesinin Maraş'ta annelerimizim çarşaflarına uzatılan elin indirilmesi ile başladığını vurguladı. Açıklamada “Türk kadını tarihin hiç bir döneminde mahkum olmamış, zincire vurulmamıştır. Özgürlüğünü korumak uğruna gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak cepheye yürümüş, esaret altında yaşamaktansa çocuğunun örtüsünü sırtladığı mermiye örtmüş, gerektiğinde canını vermiştir. Bugün sahip olduğumuz hürriyeti Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz. Çağdaşlığı milletimizin özünde yer alan, köklü ve kadim değerleri yok saymak, kadınların örtüsüne hakaret etmek, milletimizin maneviyatını reddetmek olarak kabul edenler, açıkça milletin birliğine ve dirliğine düşmanlık etmektedir” denildi.



AŞAĞILIK AHLAKSIZ ADAMLAR



Çarşaflı kadınları aşağılayan Edremit'teki skandal mizansen siyasilerden de büyük tepki topladı. BBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yedikleri onca silleye rağmen, milletin dinine, kültürüne saldırmaktan asla vazgeçmeyen bre yobazlar, aşağılıksınız. Hiç kimsenin bu milletin inancına, kültürüne kıyafetine saldırma hakkı yoktur. Bunu kim yapıyorsa kendisi aşağılıktır. Bu milletin inancına siz hakaret edemezsiniz kardeşim. Hele de bunu bir kurtuluş günü töreninde asla yapamazsınız. Kim kurtardı orayı? Bunları ne çabuk unuttular? Nene Hatunlar hangi kıyafeti giyiyorlardı, ahlaksız adamlar” dedi.



KADEM'DEN SUÇ DUYURUSU



Kadın ve Demokrasi Derneği de (KADEM), Edremit'te yaşanan skandal olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, “Alenen inançları gereği kapalı kıyafetler tercih eden Türk kadınları aşağılanmış, hakir görülmüş, şeref ve saygınlıkları ayaklar altına alınmıştır” denildi. KADEM üyeleri adına Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, “Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenlediği müsamerede ortaya çıkan görüntüler, Kurtuluş Savaşı'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakarca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene hatunların, Şerife bacıların hür olmadığını zannetmek ise apaçık gaflettir.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: “Bu milletin dinine, kültürüne, değerlerine, geleneklerine göreneklerine bitmeyen kinleri sürekli açığa çıkıyor. Allah milletimizi bir daha bu zihniyetle imtihan etmesin inşaallah.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Şunu tasarlayan ve icra eden kafa: rezildir, faşisttir, kahpedir, alçaktır, soytarıdır.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: “Bizlere şanlı, onurlu bir miras bırakan Anadolu'nun cesur, yiğit, kahraman kadınlarına kıyafetleri üzerinden yapılan saygısızlığı, çirkinliği kınıyorum. Zihniyetiniz batsın. Değişmediniz ve asla değişmeyeceksiniz”.



AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: “CHP, milli ve manevi değerlerimiz ile halkın inancı ve hayat biçimine karşı düşmanca tutumundan asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de. Milletimizi ayrıştıran, hor gören, dışlayan, insanların arasını inanç, hayat görüşü, yaşama biçimi üzerinden faşist tutumlarla bölmeye çalışan her türlü nobranlıkla mücadele ettik, edeceğiz de. Allah ülkemizi bu zihniyetle imtihan etmesin.”



AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sarıkaya: “Akıllarınca çarşaf üzerinden İslam'ı ve Müslümanları aşağılamaya çalışan; Bağımsızlık mücadelemizde Anadolu kadının nişanesi olan çarşafı hedef alarak İstiklal mücadelemize ve kadınlarımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum.”



AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz: “Başı açık olanı da kapalı olanı da rahat bırakın artık. Sorun insanların özgür tercihleri değil, sizin dayatmacı zihniyetiniz. Bu aziz milletin yakasından düşün.”



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: “Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır.”



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: “CHP'li Edremit Belediyesi'nin, kurtuluş mücadelemizin sembolü olan Anadolu Kadınının kıyafeti üzerinden yaptığı bu alçaklığı kınıyorum. Unutmayın ki; CHP'nin genetik kodlarında insan hakları, inanca saygı ve özgürlük yoktur.”



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Zincire vurulması gereken Yunanistan bayraklarının gölgesinde sirtaki ile sözde kurtuluş günü düzenleyen ahlaksız siyasettir.”