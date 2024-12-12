Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Ortak Basın Toplantısı’nda konuştu. Etiyopya’nın ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından ortaya çıkan kriz Cumrhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Taraflar arasında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla 8 ay önce başlatılan süreç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen görüşmede barışla neticelendi.
Resmi kaynaklardan Ankara Bildirisi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Resmi kaynaklar; "Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu. Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır." vurgusunu yaptı.
RESMİ KAYNAKLARDAN ANKARA BİLDİRİSİ MESAJI!
"Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu.
Kabul edilen Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya'nın önümüzdeki döneme güven içinde bakacağına ve yaşananları geride bıraktıklarına dair atıflar içermektedir.
Somali'nin toprak bütünlüğü ve Etiyopya'nın ticari anlamda denize çıkışı, Somali'nin egemen olduğu gerçeğinde hareketle garanti altına alınmıştır.
Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin en geç 2025 şubat ayına kadar müzakerelere başlaması ve 4 ay içinde tamamlamalarını öngörmektedir.
Ankara Bildirisi'nin imzalanması anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi bakımından ümit verici bir gelişmedir."