Ankara Bildirisi dünyaya duyuruldu! Resmi kaynaklardan yeni açıklama: Somali ve Etiyopya..

Resmi kaynaklardan Ankara Bildirisi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Resmi kaynaklar; "Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu. Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır." vurgusunu yaptı."Türkiye bölgede her türlü iş birliğine açık olduğunu ortaya koymaktadır.Türkiye'nin kolaylaştırıcılğıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara bildirisi dünyaya duyuruldu.Kabul edilen Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya'nın önümüzdeki döneme güven içinde bakacağına ve yaşananları geride bıraktıklarına dair atıflar içermektedir.Somali'nin toprak bütünlüğü ve Etiyopya'nın ticari anlamda denize çıkışı, Somali'nin egemen olduğu gerçeğinde hareketle garanti altına alınmıştır.Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin en geç 2025 şubat ayına kadar müzakerelere başlaması ve 4 ay içinde tamamlamalarını öngörmektedir.Ankara Bildirisi'nin imzalanması anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi bakımından ümit verici bir gelişmedir."