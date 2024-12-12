Suriyeliler vatanlarına dönüyor! Sözleri milyonları ağlattı: Bize sadece Türk milleti insan gibi davrandı

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, 8 Aralık itibariyle sona erdi. 12 günlük ilerleyişin ardından muhalifler başkent Şam'a girerken, 61 yıllık Baas rejimi ile 54 yıllık Esad iktidarı devrildi.Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise vatanlarına dönmek için harekete geçti. 8 Aralık'tan itibaren Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Özlem duyduklarına vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türk halkı için söyledikleri ise yüreklere işledi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sınıra getirdiği mobil hizmet araçlarının devreye girmesiyle gümrük kapısındaki yoğunluğun azaldığı görüldü. Hatay Valiliği, hava sıcaklığının düşmesi ve yağış beklentisi nedeniyle sıra bekleyenlerin mağdur olmaması amacıyla bekleme noktasına çadır kurdu.Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gitmeye başladı.Savaştan kaçan, 5 yıl sonra Şam'a dönmeyi bekleyen Eyub Abdulkadir, 'Mersin'de kaldım, bir lokantada bulaşıkçılık yaptım. Burada çok mutluydum. Türk arkadaşım çok. Onlarla aile gibiydik. Düğünleri olduğunda beni çağırıyorlardı, halay çekiyorduk. Bir sıkıntım olduğunda koşarak geliyorlardı. İş yerimde beni çok seviyorlardı.Çalıştım, gezdim ve insan gibi yaşadım. Irkçılık hiç yaşamadım. Gitmeye karar verdiğimde; arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok ağladım. Sonuçta doğduğum, büyüdüğüm yere gitmek zorundayım. Ne zaman fırsat bulursam, Türkiye'ye geleceğim' diye konuştu.En büyük desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milleti ve askerinin verdiğini belirten Abdulkadir, 'Biz her zaman arkadaş ve kardeş kalacağız. Buradaki arkadaşlarım ne zaman Suriye'ye gelirse; beni bulacaklar. Onlar bana burada nasıl iyi davrandıysa, ben de onları çok güzel ağırlayacağım. İlk teşekkür Türk milletine. Bize çok destek verdiler. Bu dünyada sadece Türkiye ve Türk milleti bize insan gibi davrandı' dedi.Ailesiyle birlikte Halep'e dönen Hisam Bekri ise 'Hayat ve aile olarak çok memnunuz. Allah'a çok şükür savaş bitti. Suriye kurtuldu, memleketim çok güzel oldu. Şimdi evime dönüyorum. Türkiye bize çok yardım etti. Biz ve Türkler kardeşiz. Türkiye ve Suriye her zaman kardeş kalacak' ifadelerini kullandı.