Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Cani Yunus Emre Geçti hakim karşısında: Mahkeme başkanından sert uyarı!

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 50 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİSuç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi yönünden 'Kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.Olayda polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin ağır yaralamasının öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirilen iddianamede, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, yine annesi Pınar Geçti'yi yönünden de aynı şekilde değerlendirilip 'üstsoy birine karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edilmişti.Ayrıca şüphelinin olay yerindeki 2 polis memuruna mukavemet ettiğinden 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün ve 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.POLİS KATİLİ HAKİM KARŞISINDAToplamda 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına bugün başlandı. İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle bağlanırken şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi müşteki polis memuru Semih Yılmaz, polis memuru K.H.S., sanığın annesi Pınar Geçti ve müşteki avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.ATANAN AVUKATLAR DAVADAN ÇEKİLDİĞİ İÇİN SAVUNMASI ALINAMADITutuklu sanık Yunus Emre Geçti, duruşmada bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek 'Liseyi bitirdim üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok' şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı, sanığa atanan son avukatın da istifa dilekçesi sunduğunu belirterek 'Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz' dedi. Buna karşılık sanık, 'Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz'şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı ise 'Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız' yanıtını verdi.'KELEPÇE TAKARKEN BELİMDEKİ SİLAHI ALDI'Olay günü tutuklu sanık Geçti'nin yaraladığı polis memuru müşteki K.H.S., 'Gece vardiyası için polis merkezine geldim. Değişim yapılırken yunus emre geçti kelepçeli şekilde merkeze geldi. Tutanağı alıp gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nöbetçi savcıya aktardım, ifade almaya geçtim. Doğukan ve Yunus Emrenin ifadesini aldım. Ben muhayit odasındayken polis memuru Adem geldi. Yunus'un kaçtığını söyledi. Ben nasıl kaçtığını görmedim. Ekip olarak aramak için dışarı çıkmışlardı. Kameralara bakmak için odaya gittik. Komiser, 'Şeyda ile birlikte çıkın, arayın' dedi. Annesi tekelin orada olabileceğini söyledi. Gittiğinizde Yunus'u gördüm, kaçmaya başladı. Yakaladığımda dilenmeye başladı ve aramızda arbede çıktı. Kelepçelemeye çalıştığımda Şeyda yanımdaydı. Şeyda bana kelepçeyi verdi takmaya çalışırken kelepçe koptu. Ben sanığı tutarken belimdeki silahı aldı. Varandaşa ateş etmesin diye namlunun ucunu tutarken ateş etti ve elimden vuruldum. Şeydaya siper almasını söyledim. Birkaç kez silah sesi duydum. Kendimi savunma amaçlı bende siper aldım. Sanık kaçtı. Şeydanın yanına gittiğimde hareketsiz yatıyordu. İlk gördüğümde nefes alıyordu. Hastaneye kaldırdık. Olay bu şekilde oldu. Tedavim hala devam etmekte. Şikayetçiyim' dedi.'EŞİMİN YARALANDIĞINI TELSİZDEN DUYDUM'Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, Sivas'ta görevli polis memuru olduğunu belirterek 'olayın olduğu gün görevimi infa ederken telsizden polis memurlarının yaralandığına dair bir anons geldi. Eşimi aradım ama telefonlarımı açmadı. Yola çıktık, arkadaşım vurulan kişinin benim eşim olduğunu söyledi. 2-3 saat bir ameliyat süreci yaşadık. Olayda ihmali bulunan kim varsa şikayetçiyim' dedi. Acılı polis memuru Semih Yılmaz'ın eşi Şeyda Yılmaz'ın yüzüğünü de boynuna taktığı görüldü.ŞİKAYETÇİ OLMAYAN ANNE 'OĞLUM MADDE BAĞIMLISI'Dava dosyasında mağdur olarak bulunan sanık Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, 'Madde bağımlısı bir çocuğum var. Şikayetçi değilim. 26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarda gezmesi neden? Sözün bittiği yerdeyim. Olay günü aradım, karakola gittim. Akşam yemek götürmek için karakola gittiğimde Yunus kelepçesiz şekilde yanıma getirildi. Polis sigara içebilir miyim diye sordu. Polis hayır deyince merdivenlerden kaçtı. Polis memurlarıyla arabadayken Şeyda Hanım 'çocuğun nerde' dedi bende mahallede olabileceğini söyledim. Gittiğimizde oradaydı ama zapt edemediler. Ben iki kurşun yedim. Benim oğlum bahçeden kaçmadı avludan kaçtı' diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.'İÇERİDEN KAÇTI DESENE ANNE'Sanık bu esnada, 'Karakolun içinden kaçtı desene anne' diyerek bağırdı. Anne Pınar Geçti de, 'Karakolun içinden kaçtı, bahçeden kaçmadı' dedi. Mahkeme başkanı ise sanık Geçti'yi müdahale etmemesi konusunda uyardı.'SİVİL ARAÇLA GİDİLMESİNİ BEN SÖYLEDİM'Müşteki avukatı, anne Pınar Geçti'ye, oğluna karşı uzaklaştırma kararı alıp almadığını sordu. Müşteki Pınar Geçti, 'Uzaklaştırma kararı vardı. İki kez aldırmıştım çünkü madde kullanıyordu' şeklinde cevap verdi. Sanık karakoldan kaçtıktan sonra aranması için sivili araçla gidilmesini kimin istediği sorulan anne Geçti, 'Çocuğum kaçarken peşinden gittiğimizde 'polis aracını görürse kaçabilir' diye sivil araçla gitmeyi ben istedim' sözlerini sarf etti.İLK MÜDAHALEYİ YAPAN VATANDAŞ ANLATTITanık S.K., 'Eşim ve çocuklarımla akraba ziyaretinden gelirken tekelin olduğu yerde kalabalık vardı. Silah sesleri duydum. Olay yeriyle aramızda 15 metre vardı. Gidip baktığımda şehit olan polis memurunu gördüm. Ambulansı aradım. Temiz bir tişört isteyip başına tampon yaptım. Gördüklerim bu kadardır' dedi.SON DAKİKA... Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Cani Yunus Emre Geçti hakim karşısında: Mahkeme başkanından sert uyarı!TEKELDEKİ MÜŞTERİ TANIK OLARAK DİNLENDİTanık E.Y., 'Ben olayın geçtiği tekele alışveriş için gelmiştim. Camın önünde dururken koşuşturmayı gördüm. Erkek polis yan dükkanın camına yasladı ve kelepçe takmaya çalıştı. Arbede yaşandı, ancak bir şey yapamadık. Şahıs o sırada polisin silahını aldı. Kadın polis varilin arkasında şahısla çatıştı. 15 saniye içinde silah sesleri kesildi. Kadın polisin yerde yattığını gördük. Şahısın koşarak kaçtığını gördük. Kadın polis kafasından vurulmuştu' dedi.TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEKDuruşmada Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonu mahkeme tutuklu sanık Geçti'nin tutukluluk halinin devamına ve avukat atanması için baroya yazı yazılmasına karar vererek davayı erteledi.