Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 303 milyon aktif sosyal medya hesabı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater'in hazırladığı Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu'nu değerlendirdi.Uraloğlu, 2024 yılı 3. çeyrekte dünya nüfusunun 8,18 milyara ulaştığını aktardı.Uraloğlu, “Dijital medya istatistiklerinin yayınlandığı rapora göre dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 5,52 milyara ulaşırken, nüfusa göre internet kullanım oranı ise yüzde 67,5 olarak gerçekleşti. Ülkemizde de bu oran dünya ortalamasının bir hayli üzerine çıkarak yüzde 86,5 oldu.” diye konuştu.Raporda yer alan bilgilere göre dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısının 5,22 milyar olduğunu ve bu sayının nüfusa oranının yüzde 63,8 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları nüfusumuzun yüzde 65,7'sine denk geliyor. Bu kişilerin yüzde 86,5'inin interneti benimsediğini, ülkemizde internette geçirilen zamanın ise 6 saat 51 dakika, yaklaşık 7 saat olduğunu görüyoruz. Sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayımız ise 303 milyon 97 bin.” dedi.Dünyada internet kullanıcılarının 2 saat 19 dakikayı, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 37 dakikayı sosyal medyada geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcıları aylık olarak ortalama 6,8 sosyal medya platformu kullanıyorken, bu oran ülkemizde 7,5'tir. Raporda yer alan verilere göre dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun ise 3,07 milyar ile Facebook olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama da 34 saat 15 dakika ile TikTok iken, bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakikadır.” açıklamasında bulundu.Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, en büyük düşüşün X platformunda olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:“2023 yılında 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı ise yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısı ise önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı.”Raporda yer alan sosyal medya reklam istatistikleri ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Instagram reklamları ile ulaşılabilen 18 yaş üzeri Instagram kullanıcılarının toplam 18 yaş ve üzeri nüfusa oranı dünya genelinde yüzde 28,1 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 82,8'e ulaşarak bu konuda en yüksek orana sahip ülke olmuştur.” dedi.Rapora göre dünyada mobil telefon kullanıcılarının sayısının 5,75 milyar olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Dünyada aylık ortalama akıllı telefon hücresel veri trafiği 20,3 GB'tır.” dedi.Bakan Uraloğlu, dünyada en çok ziyaret edilen internet sitesinin Google olduğunu belirterek, “İnternet üzerinde satın alma alışkanlıklarına baktığımızda ise dünya genelinde çevrimiçi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 57,9'dur. Dijital içerik satın almalarına baktığımızda ise bu kullanıcıların her ay yaptığı satın alımlarının oranı dünyada yüzde 65,9 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 65,4'tür.” ifadelerini kullandı.Finansal istatistiklere bakıldığında ise her ay bankacılık, yatırım, sigorta web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesi dünya genelinde yüzde 38,1 iken, bu oranın Türkiye'de yüzde 36,1 olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23,7 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 12,1'dir.” dedi.Dijital pazarlama verilerinde ise çevrimiçi marka araştırması için kullanılan birincil kanalın yüzde 32,9 ile arama motorları olduğunu ve bunu yüzde 32,8 ile TV reklamlarının takip ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 32,3'ü reklam engelleyici uygulamalar kullanırken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 30,9'dur.” dedi.