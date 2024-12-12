iOS 18.2 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen özellikler

Apple, iOS 18.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarına yeni Apple Intelligence özellikleri, uygulama iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor.Image Playground: Fotoğraf kitaplığınızdaki görselleri kullanarak yapay zeka destekli yeni görseller oluşturabilirsiniz.Genmoji: Kendi özel emojilerinizi oluşturabilir ve tüm cihazlarınızda senkronize edebilirsiniz.Siri, artık ChatGPT ile entegre çalışıyor. Siri'nin cevaplayamadığı sorular, ChatGPT'ye yönlendirilerek daha doğru ve detaylı cevaplar alınabiliyor.iPhone 16 serisi cihazlarda Kamera Kontrolü özelliği ile nesneler hakkında bilgi alınabiliyor.Google Arama veya ChatGPT entegrasyonu sayesinde, kameranızla gördüğünüz nesneler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.iOS 18.2, tüm uyumlu iPhone modellerinde varsayılan uygulamaları seçme özelliği sunuyor.Kullanıcılar, e-posta, mesajlaşma, tarayıcı gibi kategorilerde istedikleri uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabiliyor.Mail uygulaması, e-postaları önceliklendirme ve aynı gönderenden gelen mesajları gruplama gibi yeni özellikler de kazandı.iOS 18.2 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.