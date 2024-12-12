İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı

İstanbullu'nun ulaşım sorunları sık sık gündeme geliyor.Metroların aniden durması, araçların yanması ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması derken, bu defa yapılarda da sorunlar oluşmaya başladı.DUVARLAR VE TAVANLARDAN SU AKTIGeçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı.Ekipler, tavanın aktığı bölgeye "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.