İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı
Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan suların akması tepkilere sebep oldu.
İstanbullu'nun ulaşım sorunları sık sık gündeme geliyor.
Metroların aniden durması, araçların yanması ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması derken, bu defa yapılarda da sorunlar oluşmaya başladı.
DUVARLAR VE TAVANLARDAN SU AKTI
Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı.
Ekipler, tavanın aktığı bölgeye "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.