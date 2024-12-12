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Beyaz Gazete
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İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan suların akması tepkilere sebep oldu.

İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı
Ekleme: 12.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:29 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı
İstanbullu'nun ulaşım sorunları sık sık gündeme geliyor.

Metroların aniden durması, araçların yanması ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalanması derken, bu defa yapılarda da sorunlar oluşmaya başladı.

İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı

DUVARLAR VE TAVANLARDAN SU AKTI

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı.

Ekipler, tavanın aktığı bölgeye "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.

İstanbul Yenibosna’da metro istasyonunun tavanından sular aktı