5 ilde DEAŞ'a darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" notunu düştü.Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-29" operasyonları düzenlendi.Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.