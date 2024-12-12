TUSAŞ'tan dikkat çeken paylaşım: Yine yeniden KAAN

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN'ın art yakıcı çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" notuyla paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabı X'ten KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı. Videodaki 'Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN' notu dikkat çekti.TUSAŞ, Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın art yakıcı (afterburner) testlerine dair bir video paylaştı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından 'Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN' başlığı ile paylaşılan videoya 'Bu video yüksek miktarda ses içerebilir' notu eklendi.