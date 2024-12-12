Resmi Gazete’de yayımlandı: TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kurallar değişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile birlikte araç muayene istasyonlarında uygulanan o kurallarda değişikliğe gidildi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan değişiklikle birlikte amir yardımcıları ve teknisyenler özelinde kural değişikliğine gidildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle getirilen uygulamaya ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı.Bakan Uraloğlu tarafından açıklanan değişikliklerle birlikte, araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcılarının istasyon amiri olabilecekleri belirtildi. Bunun yanında lise ve dengi okul mezunlarının da araç muayene istasyonlarında teknisyen olabileceğini bildirdi.Uraloğlu, teknisyenlik için sınav yapılacağına dikkati çekerek yaptığı açıklamasında, “Araç muayene istasyonlarında görevli muayene teknisyeni sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde, lise ve dengi okul mezunlarının da 6 haftalık saha eğitiminden sonra, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı, idari hükümler, genel bilgisayar kullanımı konularında iki haftalık teorik eğitim almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilmelerine imkan sağlandı.” ifadelerini kullandı.