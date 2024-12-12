Google, yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarının son ürünü olan Gemini 2.0'ı tanıttı. Bilgileri daha kullanışlı hale getirmek için tasarlanan Gemini 2.0, bir önceki sürüm olan Gemini 1.0'dan önemli geliştirmeler içeriyor.Gemini 2.0, 'agents' adı verilen yapay zeka sistemleriyle geliyor. Bu sistem, tıpkı bir insan asistanı gibi akıl yürütebiliyor, plan yapabiliyor ve bilgiyi hatırlayabiliyor.Gemini 2.0 Flash adlı ilk sürüm, Gemini 1.5 Pro'dan iki kat daha hızlı ve kodlama, gerçekleri anlama, matematik ve problem çözme gibi alanlarda daha yetenekli.Gemini 2.0 Flash, ayrıca metin ve resimlerle içerik oluşturabiliyor, farklı dilleri anlayıp konuşabiliyor, Google Arama gibi araçları kullanarak sorulara cevap verebiliyor ve hatta kod yazıp çalıştırabiliyor.Geliştiriciler, Gemini 2.0 Flash'ın deneysel bir sürümünü AI Studio ve Vertex AI platformlarında deneyebiliyorOcak ayında resmi olarak yayınlanacak olan Gemini 2.0, daha sonra yeni özelliklerle güncellenecek.Gemini 2.0, Gemini uygulamasını daha da kullanışlı hale getirecek. Kullanıcılar, Gemini uygulamasını Google'ın web sitesinde deneyebiliyor. Uygulamanın mobil cihazlara da gelmesi bekleniyor.Google, arama sonuçlarında da Gemini 2.0'ı test ediyor. Bu sayede, kullanıcılar daha karmaşık sorular sorabilecek ve daha iyi yanıtlar alabilecek.