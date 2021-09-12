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Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı

Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı

İstanbul'da aşı karşıtı bir grup düzenlediği mitingde Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nın tam dolmamasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:18
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:54
Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı

Aşı karşıtları dün, Büyük Uyanış mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanında buluştu.

Miting için alana girişlerde üst taraması yapıldı. Kontrollerde aşı kartı ya da PCR testi istenmedi.

Ekipler kalabalığa birçok kez uyarıda bulundu. Ancak katılımcıların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

MEYDANIN TAMAMI DOLMADI

Günlerce yapılan duyurulara rağmen, aşı karşıtları miting meydanında istedikleri kalabalığa da ulaşamadı.

Miting alanının tamamının dolmasını bekleyen aşı karşıtları, durum karşısında hayal kırıklığına uğradı.



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