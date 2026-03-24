Türkiye'nin Arabuluculuk Hamlesi Dünya Basınında! 'Ankara Kritik Temasların Merkezinde'

ABD ile İran arasında tırmanan savaşta diplomatik çözüm arayışları hız kazanırken, Türkiye'nin yürüttüğü temaslar uluslararası basında dikkat çekiyor. Özellikle kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerde Ankara'nın aktif rol üstlendiği ve taraflar arasında diyalog zemini oluşturulmasına katkı sağladığı vurgulanıyor.ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, 'Trump'ın İran konusundaki U dönüşünün ardındaki gizli diplomasi' başlıklı haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen dışişleri bakanları arasında Türkiye de yer aldı.Kritik toplantının ana gündemini, savaşın daha fazla büyümeden diplomatik yollarla sona erdirilmesi oluştururken, Türkiye'nin bu süreçte savaşın sonlandırılması için 'çıkış yolu arayan aktörler' arasında öne çıktığı ifade edildi.Özellikle İran tarafında muhatap bulunamaması gibi ciddi bir kriz yaşanırken, bölgedeki arabulucu ülkelerin devreye girdiği süreçte Türkiye'nin de aktif diplomasi yürüttüğü belirtiliyor.WSJ'ye göre, kapalı kapılar ardında yürütülen bu temasların, sahadaki askeri gerilimi doğrudan etkilediği ve Washington yönetiminin kararlarında rol oynadığı değerlendiriliyor.Nitekim ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert askeri tehdidini kısa sürede geri çekmesi, bu diplomatik trafiğin en somut sonucu olarak yorumlandı. Habere göre, bölge ülkelerinin yürüttüğü yoğun temaslar, Washington'da 'anlaşma ihtimalinin doğduğu' yönünde bir algı oluşturdu.Öte yandan, taraflar arasında doğrudan görüşme ihtimali de masaya gelirken, bu görüşmeler için Türkiye'nin ev sahibi olabileceği senaryosu dikkat çekti.Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD ve İranlı yetkililerin Türkiye'de bir araya gelmesi ihtimali ciddi şekilde değerlendiriliyor.Bir diğer ABD merkezli haber kuruluşu CNN'in, 'Trump'ın İran'la görüşme fikrini birdenbire nasıl benimsediği' başlıklı haberinde de Türkiye'nin yalnızca masadaki aktörlerden biri değil, aynı zamanda aktif bir temas trafiği yürüten ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.Habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son günlerde hem İranlı hem de bölgedeki diğer üst düzey isimlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile doğrudan temas kurduğu, aynı zamanda ABD tarafıyla da bağlantı sağlayan isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.Bu temasların, ABD ile İran arasında doğrudan iletişim kurulamadığı bir dönemde 'mesajların iletilmesi' açısından kritik rol oynadığı ifade ediliyor.Kaynaklara göre Washington yönetimi, İran'a iletmek istediği mesajların doğru kanallardan ulaştığından emin olmak için Türkiye dahil birden fazla ülke üzerinden diplomatik hat kurmuş durumda.İngiltere merkezli Middle East Eye'ın, 'Türkiye, ABD-İran müzakereleri yoluyla savaşı bitirmeye çalışıyor' başlıklı haberinde ise, Ankara'nın hem ABD hem de İran ile temas kurarak tarafları müzakere masasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor.Bu kapsamda Fidan'ın yalnızca bölge ülkeleriyle değil, aynı zamanda Avrupalı aktörlerle de yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü belirtiliyor.Ankara'nın en dikkat çeken önerilerinden biri ise 'geçici ateşkes penceresi' oldu. Türk diplomatik kaynaklara göre bu formül, taraflara müzakere için zaman kazandırmayı ve çatışmanın kontrolsüz şekilde büyümesini engellemeyi amaçlıyor.Haberde ayrıca, Türkiye'nin, bölgedeki diğer aktörlerle birlikte hareket ederek daha geniş bir diplomatik zemin oluşturduğu ve bu sayede süreci dengelemeye çalıştığı ifade edildi. Özellikle savaşın uzamasını isteyen İsrail'e karşı Ankara'nın daha fazla ülkeyi sürece dahil etmeye çalıştığı vurgulandı.Öte yandan, ABD merkezli Al-Monitor tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD ile İran arasında doğrudan temas kurulması için yeni bir formül daha devreye alındı.Buna göre Washington yönetiminin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında görüşme yapılmasını önerdiği ve bu teklifin Türkiye dahil arabulucu kanallar üzerinden Tahran'a iletildiği belirtildi.Diplomatik kaynaklar, söz konusu girişimin savaşın birinci ayına yaklaşılırken diplomatik kanalların açılması adına kritik bir eşik olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.Haberde, Ankara'nın öncelikli önerilerinden biri olan 'geçici ateşkes' formülünün de masada olduğu belirtildi. Türkiye, kısa süreli bir ateşkes ilan edilerek müzakerelere alan açılmasını savunurken, bu yaklaşımın hem ABD hem de bölge ülkeleri nezdinde giderek daha fazla karşılık bulduğu ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları erteleme kararı ve 'verimli görüşmeler' vurgusu, Türkiye dahil arabulucu ülkeler üzerinden yürütülen diplomatik temasların etkisi olarak değerlendiriliyor.Haberlere göre, Türkiye'nin en büyük avantajı hem Batı ile hem de bölge ülkeleriyle aynı anda iletişim kurabilmesi. Bu durum Ankara'yı, taraflar arasında güvenli bir temas noktası haline getiriyor.Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin yalnızca ateşkes değil, savaş sonrası dengeyi de gözeten bir yaklaşım benimsediğini belirtiyor. Enerji güvenliği, Hürmüz Boğazı'nın geleceği ve bölgesel istikrar gibi başlıklarda Ankara'nın aktif rol oynadığı ifade ediliyor.