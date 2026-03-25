“Yapay Zekanın TikTok’u” Kapanıyor! OpenAI Sora’nın Fişini Çekiyor

Yaklaşık altı ay önce büyük bir ses getirerek yayına alınan Sora, başlangıçta sadece davetiye ile kullanıcı kabul ederek büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak veriler, bu ilginin kalıcı olmadığını gösteriyor. Kasım ayında 3,3 milyon indirme ile zirveyi gören uygulama, Şubat 2026 itibarıyla 1,1 milyon indirmeye kadar geriledi.ChatGPT'nin 900 milyon aktif kullanıcısı ile kıyaslandığında, Sora'nın bağımsız bir platform olarak hayatta kalması şirket için ekonomik bir yük haline geldi.Uygulamanın kapatılmasındaki en büyük etkenlerden biri, içerik denetimindeki zayıflık ve kontrolden çıkan 'deepfake' videoları oldu. Platformda; Martin Luther King Jr. ve Robin Williams gibi isimlerin yanı sıra OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bile tuhaf ve yanıltıcı videoları yayıldı.Ayrıca kullanıcıların; Mario, Naruto ve Pikachu gibi telifli karakterleri uygunsuz senaryolarda kullanması, teknoloji devini hukuki bir çıkmaza soktu.