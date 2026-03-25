“Yapay Zekanın TikTok’u” Kapanıyor! OpenAI Sora’nın Fişini Çekiyor
OpenAI, “yapay zekanın TikTok’u” olarak lanse edilen Sora uygulamasını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 6 ay önce büyük ilgiyle piyasaya çıkan platform, kullanıcı sayısındaki hızlı düşüş ve artan maliyetler nedeniyle sürdürülemez hale geldi. Deepfake içerikler ve telif ihlalleri de kararı hızlandırırken, şirket Sora teknolojisini ChatGPT içinde geliştirmeye devam edecek.
Yaklaşık altı ay önce büyük bir ses getirerek yayına alınan Sora, başlangıçta sadece davetiye ile kullanıcı kabul ederek büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak veriler, bu ilginin kalıcı olmadığını gösteriyor. Kasım ayında 3,3 milyon indirme ile zirveyi gören uygulama, Şubat 2026 itibarıyla 1,1 milyon indirmeye kadar geriledi.
ChatGPT'nin 900 milyon aktif kullanıcısı ile kıyaslandığında, Sora'nın bağımsız bir platform olarak hayatta kalması şirket için ekonomik bir yük haline geldi.
DEEPFAKE VE TELİF KRİZLERİ KARARI TETİKLEDİ
Uygulamanın kapatılmasındaki en büyük etkenlerden biri, içerik denetimindeki zayıflık ve kontrolden çıkan 'deepfake' videoları oldu. Platformda; Martin Luther King Jr. ve Robin Williams gibi isimlerin yanı sıra OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bile tuhaf ve yanıltıcı videoları yayıldı.
Ayrıca kullanıcıların; Mario, Naruto ve Pikachu gibi telifli karakterleri uygunsuz senaryolarda kullanması, teknoloji devini hukuki bir çıkmaza soktu.
