Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Önemli Konular Olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.Ankara Beştepe'de toplanacak Kabine'de önemli gündem başlıkları masada olacak.Toplantının en önemli başlığı, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ve İran savaşı.Savaşa dair tüm gelişmeler Kabine toplantısında ele alınacak.Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da içeren Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.Bölgedeki son durum, kabine toplantısında kapsamlı olarak ele alınacak.Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi üzerinde durulacak.Savaşın bir an önce son bulması, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için yapılacaklar konuşulacak.Ankara'nın önceliği, Orta Doğu'da gittikçe genişleyen ateş çemberinden Türkiye'yi uzakta tutmak.Bunun için 86 milyonun yanı sıra Kıbrıs Türk halkının huzuru için de gerekli adımlar kararlılıkla atılıyor.Kabine, hava sahasının ve hudutların güvenliği konusundaki olası risklere karşı alınabilecek ilave tedbirleri masaya yatıracak.Kabine toplantısında, enerji fiyatlarındaki ani yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak ve tüketiciyi korumak için yapılacaklar gündeme gelecek.Piyasalardaki son durum değerlendirilecek.