Trump İran Kararı Konusunda İlk 'Suçluyu' Buldu! Pete Hegseth

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları sürüyor.Dünyanı enerji krizine sokan savaşın ne zaman biteceği merak konusuyken ABD Başkanı Donald Trump, ilk geri adımını attı.İran'a yönelik saldırıların 5 gün ertelendiğini ve görüşmelerin başladığını duyuran Trump, şu sıralar savaşın suçunu atacak ismi arıyor.Memphis şehrinde suçla mücadele konusunda düzenlenen bir toplantıda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, bu kapsamda ilk kurbanını buldu.Son iki gün içinde İran ile görüşmeler yapıldığını söyleyen Trump, İran konusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile yaptığı görüşmeyi anlattı.İran'a saldırı planı hakkında ilk konuşanın Hegseth olduğunu ve 'Hadi bunu yapalım' dediğini söyleyerek hedefe bakanını yerleştirdi.Trump şu ifadeleri kullandı:'Pete ve General Caine'i aradım. Dedim ki 'Orta Doğu'da bir problemimiz var. İran diye bilinen bir ülke var. 47 yıldır adeta terörün kaynağı olmuş durumda. Ve nükleer silaha sahip olmaya çok yaklaştılar.Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. 'Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz.'Şu anda gerçekten iyi görüşmeler yapıyoruz. Dün gece biraz başladı.'