BY Protokol Dergisi, 2. Avrupa Ödül törenine hazırlanıyor

Dergi yayıncılığı alanında 5 yıldır hizmet veren, Türkiye'nin Protokol Dergisi ‘BY Protokol' 2021 yılı Avrupa Ödülleri'nin 2'ncisini düzenlemeye hazırlanıyor.

15 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 2. Avrupa Ödül töreni, protokol üyeleri ve çok sayıda akademisyeni bir araya getirecek. Zafer Kiraz'ın sunumuyla gerçekleşecek 2'nci Avrupa Ödül töreni, İstanbul Cemile Sultan Korusu alanında düzenlenecek.



By Protokol Dergisi okuyucuları, üyeleri, akademisyenleri ve iş insanlarını buluşturacak ödül töreni öncesi açıklama yapan BY Protokol Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yazıcı, “Bu ödül ile Avrupa ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirip, yaşanan pandemi sürecinde akademisyenler ve iş insanları dahil olmak üzere pek çok sektör ve insanımızı alanlarında teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ödül töreninin tertip edilmesine Kayseri merkezli Sedat Kılınç İnşaat ana sponsor olarak destekleriyle yanımızda yer alıyor. Törene katkı sağlayan Sedat Kılınç İnşaat'a ve diğer alt sponsorlara da teşekkür ediyoruz” dedi.





