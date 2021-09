Mansur Yavaş 'Nimetten para kazanılmaz' demişti ama Ankaralılar suya hasret kaldı!

Başkent'in bir çok mahallesinde ortaya çıkan susuzluk feryatları bu kez Nallıhan'dan yükseldi. Yanıbaşlarındaki barajdan su alamayan köylüler sağlıksız koşullarda sağlanan suyu kullanmak zorunda kalıyorlar.



Nallıhan'da Soğukkuyu Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenerek susuzluk sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediler. Köyün yakınlarında bulunan ve "içilebilir" raporunu aldıkları Belenalan Barajı'ndan su talep eden Soğukkuyu Mahallesi sakinleri ASKİ'nin bu amaçla köylerinde çalışma yapmasını istediler.



Seçim öncesi vaatlerinde "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Mansur Yavaş'a seslenen Soğukkuyu Mahallesi sakinleri, sağlıklı ve kesintisiz suya hasret yaşadıklarını ifade ettiler.



YAVAŞ'IN VAATLERİ LAFTA KALDI



Mansur Yavaş Nallıhan'da seçim vaadi olarak "Sonradan mahalle olan köylerde güneş enerjisini temin edeceğiz. Köylerde yaşayan insanların su parasını yok pahasına indirdik, elektriği de ucuza temin etmesini istiyoruz. Yetmediği yerde elektriği kullanacaksınız". şeklinde konuşmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" sözleri üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke sistemindeki asbestli boruların değişimi için harekete geçmişti. Göreve geldiğinde ASKİ'de düzenlenen Master Planı toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara'da köyken mahalle yapılan 222 yerde hâlâ musluklardan su akmadığını, 37 köyde ise kanalizasyonun açıktan aktığını kaydetmişti.







KÖYLÜ BÜYÜKŞEHİR'DEN SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU İSTİYOR



Muhtar Oktay Özyılmaz: "Köyümüz ormanlık alanda olduğu için Allah korusun bir yangın çıksa bir damla suyumuz yok. Tanker taşıma suyu şeklinde getiriyor depoya koyuyor aşağıdaki evler su alabiliyor tazyik olmadığı için yukarıdaki evler bazen 2-3 gün su alamıyor. Yeni depo yapılmasına karşın eski, her tarafı açık, açıktan akan su evlerde kullanılmak zorunda kalınıyor.



Yeni depoda ise müteahhit altına beton atmadığı için itiraz ettim ancak müteahhit işi bırakıp kaçtı. 2,5 Km uzakta sulama barajı var. DSİ 'den tahliller yapıldı "içilebilir" raporunu aldım ASKİ'ye müracaat etmeme rağmen taşıma suyuyla iş yapmaya çalışıyorlar. Günlük 4-5 saat su akıyor diğer saatlerde tanker yolu gözlüyoruz. 2,5 yıldır su talebinde bulunuyorum ASKİ'ye , tüm resmi başvurularımı yapmış bulunmaktayım.



Fatma Çevik: Çamaşırlar bulaşıklar birikiyor ve sinekler artıyor. Hijyen diye bir kavram yok. Biz aşağıda olduğumuz için günde 4-5 saat akıyor yukarıdakilerde 3-4 gün hiç su akmıyor. Köyümüzün üst kısımlarında oturan iki bayan komşumuz kanserle mücadele ediyorlar ve onlar sürekli su taşımak zorunda kalıyorlar.



Yağmur bidonu yaptılar yağmur yağarsa. 35 km'den tanker su getiren akıl 2,5 km öteden su getirmiyor. Oğlum ve gelinim geldiğinde su olmadığı için gelinimden utanıyorum gelin zor geliyor köye. Abdest almaları için şişeden su döküyorum. Köyün yarısından çoğu Mansur Yavaş'a oy verdik ama bize çile çektiriyor.



Halil Soysal: En büyük sıkıntımız su. Belenalan barajı köyümüze 2,5 km ama susuz hayat yaşıyoruz. Nallıhan'dan 35 km'den mazot yakarak su getireceklerine baraj burnumuzun dibinde. Ben evim yukarıda olduğu için su çıkmıyor. Günlük 2 saat var ya da yok. Bazen günlerce su akmadığı oluyor. Banyo her zaman olamıyoruz güğümlerde su ısıtıp öyle banyo yapıyoruz.



Mehmet Özyılmaz: Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz yakışıyor mu, hanım elinde çamaşır bulaşık yıkamaktan bıktı. Damacanaları doldurup banyo olmaya çalışıyoruz ama büyük tüpte ısıttığımız için her zaman tüp alacak gücümüz olmuyor. İmam sabah namazında hiç cemaat olmadığından şikayet ediyor ama sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkayacak su bulamıyoruz.



Burhan Turanlı: 35 km'den taşıma yöntemle su geliyor o da akarsa, musluk sürekli tıslıyor. Bu da boruları ve saatlerin kireçlenmesine, tıkanıp bozulmasına neden oluyor. Musluktaki tısıltıyı duyuyoruz sudan başka hava geliyor ama su faturası geliyor ödüyoruz. Bir kamyonun gelişi 1000 TL civarıymış biz ödüyoruz vergi veriyoruz su yok.



Ayşe Şen: Emekli olduk geldik köyümüze, ne tuzlu su kaldı içmediğimiz ne de banyo yaptığımız... Saçlarımız döküldü buraya gelince. İyi suyu satın almaktan gına geldi. Ocakta su ısıtıp banyo yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir yetkilileri uzak ilçeleri göremiyor uzak gözlüğü lazım sanırım. Tazyik olmadığı için çamaşırları elde yıkamaktan bıktım. Oy verdik pişman olduk bizi susuz bıraksın diye mi oy verdik?



İlhan Turanlı: 35-40 yıldır küçükbaş hayvancılık yapıyordum direndim gittim tanker aldım ama susuzluğa dayanamadım hayvancılığı bırakmak zorunda kaldım. Su gelirse düzene girerse tekrar hayvancılığa başlamak isterim. Hayvanlar için ekin ekiyordum bıraktığım için onu da ekmiyorum.