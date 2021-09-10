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Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Camdaki Kız Hayri kimdir?

Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Camdaki Kız Hayri kimdir?

Camdaki Kız’ın sezon finalinde yüzü gösterilmeyen yalnızca yaka kartıyla dikkatleri üzerine çeken karakterin kim olduğu araştırılmaya başladı. Reyting rekorları kıran dizinin seyircisi yeni sezonunun ilk bölümünü izlerken ‘Cihangir Ceyhan kimdir?’ ve ‘Camdaki Kız Hayri’yi Cihangir Ceyhan mı oynuyor?’ sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Hayri kimdir? Camdaki Kız Hayri'yi Cihangir Ceyhan mı oynuyor? İşte Camdaki Kız Hayri hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:29
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 10:34
Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Camdaki Kız Hayri kimdir?

İkinci sezonuyla 9 Eylül Perşembe günü yayın hayatına dönen Camdaki Kız’ın yeni bölümünün yayınlanmasıyla birlikte Hayri karakteri araştırılmaya başladı. Dizinini ilk sezonunun son bölümünde yüzü gösterilmeden diziye dahil olan Hayri karakteri büyük yankı uyandırmıştı! Yaka kartı ile diziye dahil edilen Hayri’nin yeni sezonda da yüzünün gösterilmemesi üzerine seyirci ‘Camdaki Kız Hayri kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 9 Eylül Perşembe günü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başaran Camdaki Kız Hayri kimdir?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?


Camdaki Kız’ın geçtiğimiz sezon yayınlanan sezon finali bölümünde diziye yeni bir karakter katıldı. Yalnızca yaka kartı gösterilen Hayri’nin kim olacağı merak edilirken yeni sezonun ilk bölümünde de Hayri karakterinin yüzü gösterilmedi. Dizinin izleyicilerinin sosyal medyada ‘Camdaki Kız Hayri kim?’ sorusunun cevabını tartışması üzerine ortaya çeşitli iddialar atıldı. İddialara göre Camdaki Kız’ın yeni sezonunda Hayri karakterine Cihangir Ceyhan can verecek. Dizinin ikinci sezonuna Hayri karakteri ile dahil olacağı konuşulan Cihangir Ceyhan araştırılmaya başladı. Peki, Camdaki Kız Hayri karakterine can vereceği konuşulan Cihangir Ceyhan kimdir?



CİHANGİR CEYLAN KİMDİR?


Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığ’lı olan Cihangir Ceyhan, üniversite döneminde İstanbul’da iki buçuk yıllık oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimini aldıktan sonra ailesinin yanına Adana’ya geri dönen Cihangir Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli filmde canlandırdığı Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet platformu üzerinde yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde CİO karakteri ile oyunculuğa geri dönem Cihangir Ceyhan bu dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Kısa süre içerisinde reyting rekorları kıran Çukur, Alev Alev gibi projelerde başrol oyuncusu olarak yer alan Cihangir Ceyhan şimdi ise Camdaki Kız dizisi ile yeniden gündeme geldi.

Cihangir Ceyhan Kaç Yaşında?


15 Ekim 1989 yılında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi de ‘Cihangir Ceyhan kaç yaşında?’ sorusudur. Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan 32 yaşındadır.

Cihangir Ceyhan’ın Boyu Kaç?


Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.



Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan mı olacak? sorusunun cevabı gelecek hafta Camdaki Kız’ın yeni bölümünün yayınlanmasıyla kesinlik kazanacak.

Cihangir Ceyhan Kimdir?


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