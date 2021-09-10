CHP'li Soyer'in akılalmaz rant trafiği: İhaleyi alan da veren de kendisi!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine bir ihale skandalı ile gündeme geldi.



RANT TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU



Sessiz sedasız sürdürülen rant trafiğinde belediye kasasından 2 milyar 500 milyon lirayı çıkaran Soyer yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZBETON'a ihale adı altında aktardı.



İŞTE İHALE ÇARKI



Tunç Soyer önce belediyenin İZBETON şirketine kendini yönetim kurulu başkanı yaptı.







İHALEYİ ALAN DA VEREN DE KENDİSİ



Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi kent yollarının asfaltlanması bakım ve onarım işlemleri için ihaleye çıktı. 15 firmanın ihale dosyası alındı ama sadece belediyenin şirketi İZBETON ihaleye katıldı. 3 yıla tekabül eden ve toplamda 2 buçuk milyar lira olan ihale İZBETON'a verildi.



İhaleyi alan İZBETON ise bu kez işleri davet usülüyle yandaş firmalara devretti. Tunç Soyer hem ihaleyi veren hem de ihaleyi kazanan rolüyle dikkati çekti.



CHP BELEDİYEYİ MİLYARLARCA LİRA ZARARA UĞRATIYOR



Bu skandal ilişkiler ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca lira zarar etmesine sebep oluyor.



