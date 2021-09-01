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Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı canlı yayında konuşan Yanardağ, "Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 23:42
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 23:43
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Yargıtay'ın yeni hizmet binası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmanın ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi.
Törende okunan duadan rahatsız oldu

Açılışta okunan dua ise Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yanardağ, "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." ifadelerini kullandı.


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