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Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe Token sayesinde Fenerbahçe dijital para piyasasına giriş yapacak. Peki taraftarların dört gözle beklediği Fenerbahçe Token nedir? Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token ön satış ne zaman? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:03
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:07
Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe Token nasıl alınır?” sorusu sarı lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Token, dijital para piyasasına giriş yapıyor. Piyasaya sürülen Fenerbahçe Token için taraftarlar oldukça heyecanlı. Fenerrbahçe taraftarları, Fenerbahçe Token için Paribu üzerinden talepte bulunabilecek ve ön satış ile dijital parayı satın alabilecek. Fenerbahçe coin olarak da bilinen Fenerbahçe Token hakkında birçok soru sosyal medyada araştırılıyor. Peki FB Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? FB Token ön satış ne zaman? Sizler için Fenerbahçe Token'e dair tüm soruların yanıtını yazdık.

Fenerbahçe Token Nasıl Alınır?


Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün “utility token” olarak tanımlanan “taraftar coin'idir. Fenerbahçe ve Paribu işbirliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunmak için üretilmiştir. Taraftarlar token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe Token Nasıl Alınır?

Fenerbahçe Token Ön Satış Ne Zaman?


Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos2021 tarihleri arasındaki ön satış sürecine başvurabilir. Başvurular Paribu üzerinden yapılır.

Fenerbahçe Token Fiyatı Ne Kadar?


Fenerbahçe Token alırken iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk seçenekte 15 TL'ye alınan Fenerbahçe Tokenler 9 ay boyunca kilitli kalacak. Yani bu seçeneği tercih edenler en erken 15 Mayıs 2022'de ellerindeki tokenların bir kısmını satabilecek. Bu süreç 15 ay sürecek. Yani ön talepte alınan 15 TL'lik tokenlerin tamamını işleme açma süresi 24 ayı bulacak. Bu süreçte tokenler zirve yaparsa sadece işleme açılan kadar satılabilecek.

İkinci seçenekte ise tokenların fiyatı 30 TL. Bu tokenlerı alanlar için bir kilit kullanılmayacak. 13 Ağustos 2021'de FB/TL token sırası Paribu'da açılır açılmaz yatırımcıların ellerindeki tokenları satışa verme imkanı olabilecek.

Fenerbahçe Token Nasıl Alınır?

Fenerbahçe Token Almak için Paribu Neden Açılmıyor?


Fenerbahçe Token almak için süreç başladı. Dün gece taraftarlar ve kripto para yatırımcıları dağıtılacak olan token miktarını ön satışa yarım saat kala Paribu sitesinden öğrenme imkanı buldu. Yarım saatte verileri inceleyen yatırımcılar özellikle 15 TL'lik token için başvuru yaptı. Paribu sitesine hücum eden taraftarlar bir sorunla karşılaştı. Paribu internet sitesinde aksaklık yaşandı. Talepte bulunma isteyenler aksaklıklar nedeniyle taleplerini hala gerçekleştiremiyor. Paribu'dan konuya ilişkin hala bir açıklama gelmedi.

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