Ece Üner'in programı için skandal tanıtım! Emine Bulut'un kızının attığı çığlığı kullandılar...

2014 yılından beri sunuculuğunu yaptığı Show TV Ana Haber bülteninden geçtiğimiz ay ayrılan, sivri dili ve laf sokmasıyla tanınan Ece Üner'in Kanal D'de yeni bir programa başlayacağı konuşuluyordu. Ve nitekim de bu doğrulandı, Ece Üner Kanal D'de 'Susma' isimli bir programın başına geçti.



Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan program herkesi şok etti. Ece Üner'in sahte ağlaması ve insanların acı feryadının reklam olarak kullanılması herkesi sinirlendirdi.





