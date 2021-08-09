Ece Üner ile Susma programı, haber izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunan ve 7 yılı aşkın süredir spikerlik yapan Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırmıştı. Üner, 2014 yılında Show TV'ye transfer olduktan sonra spikerliğiyle tüm Türkiye tarafından oldukça konuşulmuştu. Son olarak radikal bir karar veren Üner, Ece Üner ile Susma isimli programı yapacağını duyurdu ve Show Haber'den istifa etti. Haberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken spikerin Ece Üner ile Susma programı ile nerede yayınlanacağı belli oldu. Peki Ece Üner ile Susma programı ne zaman? Ece Üner ile Susma hangi kanalda? Ece Üner ile Susma programı konusu ne?





Ece Üner ile Susma Programı Ne Zaman? Ece Üner ile Susma Programı Hangi Kanalda?



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Ece Üner ile Susma programının adresi belli oldu. Ece Üner ile Susma programı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. 'Ece Üner ile Susma' programı 9 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak.Ekranların sevilen yüzü Ece Üner, sunduğu Ana Haber bülteninde haberlere yaptığı yorumlarla oldukça dikkat çekiyordu. Ece Üner ile Susma programı ile yeni bir maceraya başlayan spiker, vatandaşların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Ece Üner ile Susma Programı çarpıcı konuları gün yüzüne çıkaracak. Gündüz kuşağında yayınlanacak program hafta içi her gün yayınlanacak.Türk sunucu ve spiker Ece Üner, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Kariyerine Avrupa Birliği Muhabirliği ile başlayan Ece Üner, b ir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Özel Koç Üniversitesi'nde bitiren Üner, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitimlerini aldı ve daha sonra kariyerine başladı. Uzun yıllar çeşitli televizyonlarda sunuculuk yapan Üner, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Ayrıca Ece Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır., ne zaman vesorularının yanıtı yayınlanan fragmana göre bu şekilde düzenlenmiştir.