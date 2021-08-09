Bakan Kurum'dan yangın bölgesindeki provokatöre ders gibi açıklama! Tek tek anlattı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Marmaris'in Bayır köyünde yangından etkilenen yöre halkıyla bir araya geldi.



Yangından zarar görev vatandaşlarla yakından ilgilenen Murat Kurum, bölge halkıyla görüşmesi sırasında bir kişinin provokasyonuna maruz kaldı.



Şahsın provokasyonu karşısında sakinliğini koruyan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bölge halkı için yapılacakları tek tek anlattı.



BAKAN KURUM SAKİNLİĞİYLE BÖLGE HALKININ TAKDİRİNİ TOPLADI

Şahsın tahrik edici tavırlarına aldırış etmeden, meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vermeye devam eden Murat Kurum, sakinliğiyle bölge halkının ve izleyenlerin büyük takdirini topladı