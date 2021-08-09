Bakan Kurum'dan yangın bölgesindeki provokatöre ders gibi açıklama! Tek tek anlattı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen Marmaris'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasından provokasyon yapma girişiminde bulunan bir kadınla karşılaşan Bakan Kurum, kadına bölge halkı yapılacakları bir bir anlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Marmaris'in Bayır köyünde yangından etkilenen yöre halkıyla bir araya geldi.
Yangından zarar görev vatandaşlarla yakından ilgilenen Murat Kurum, bölge halkıyla görüşmesi sırasında bir kişinin provokasyonuna maruz kaldı.
Şahsın provokasyonu karşısında sakinliğini koruyan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bölge halkı için yapılacakları tek tek anlattı.