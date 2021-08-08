Büyümeyen Kedi Var mı? Büyümeyen Kedi Cinsleri

Her kedi türünün birbirinden farklı güzel özellikleri vardır ve her kedi oldukça özeldir. Bütün evcil kedilerin Afrika yaban kedisinden türemiş olmasına rağmen evcil kediler atalarından büyük oranda farklılaşmıştır. Peki, büyümeyen kedi nedir? Büyümeyen kedi var mı?







Büyümeyen Kedi Nedir?



En Küçük 5 Kedi Cinsi Nedir?

Büyümeyen Kedi Cinslerinin Özellikleri Nelerdir?



En küçük kedi cinsleri normal kedi cinslerinin yarısı boyutundadır. Büyümeyen kediler olarak adlandırılan küçük kediler her ne kadar sevimli görünseler de çeşitli sağlık problemleri ile karşılaştıkları görülmektedir. Büyümeyen kedi cinsleri nelerdir? Sorusuna ise pek çok kedi cinsi ile cevap vermek mümkündür.1- İran kedisi,2- Chinchilla,3- British Shorthair,4- Scottish Fold,5- Maine Coon,6- Amerikan Shorthair,7- Birman kedisi,8- Exotic Shorthair,9- Tiffanie,10- Van kedisi,Büyümeyen kedi cinsleri arasında bu on kedi cinsi yer almaktadır. Çeşitli özelliklere sahip olması sebebiyle birbirinden ayrılan bu kedi cinsleri genellikle uysal kediler olarak bilinmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde bu kedi türlerine rastlamak mümkündür. Genel görüntüleri itibariyle oldukça sevimli olan bu kedi türleri büyümeyen kediler olarak bilinmesinin aksine görünüşleri sebebiyle pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Kedi ya da bir başka hayvan sahiplenmek isteyen ve ailesinin bir bireyi olmasını sağlayacak olan kişilerin cins algısına destek vermemesi bu kedilerinin bazılarının çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalma olasılığının daha fazla olduğunu bilmesi oldukça önemlidir.Dünyanın pek çok yerinde hiç büyümeyen kedi cinsi denildiğinde 5 kedi cinsi akla gelmektedir. Bu kedi cinslerinin diğer kedilere göre tek farklı hiç büyümemeleridir. En küçük ve hiçbir zaman büyümeyecek olan 5 kedi cinsi arasında;1- Singapura,2- Devon Rex,3- Munchkin,4- Cornish Rex,5- American Curl,Yer almaktadır. Bu kedi türleri arasında yer alan Singapura genellikle 1.5 ila 3.5 kilo arasındadır. Büyük kulaklarının aksine küçük bir bedene ve büyük gözlere sahiptir. Munchkin cinsi ise diğer cinslerden daha küçüktür ve oldukça kısa bacaklara sahiptir. Munchkin cinsinden olan kediler çeşitli sağlık problemleri ile dünyaya gelmektedir. Bu cinsin çeşitli hastalıklarla karşı karşıya gelmesinin en büyük sebebi çeşitli gen problemlerine sahip olmasıdır. Yüksek bir zeka seviyesine sahiplerdir ve oldukça aktif kediler olarak bilinmektedir.American Curl olarak bilinen ve küçük kedilerden irisi olan bir diğer kedi cinsi ise evcil hayvan beslerken güzellik algısına dikkat edenlerin tercih ettiği kedi cinslerinden birisidir. Oldukça küçük olan ve büyümeyen American Curl cinsi kediler hiperaktif, hareketli, meraklı ve sevecen bir karaktere sahiptir.Büyümeyen kedi cinsleri son derece küçük boyutlarda olması sebebiyle kedi cinsleri arasında en çok tercih edilenlerdir. Oldukça sevecen, hareketli ve meraklı olmaları sebebiyle ilgi odağı olan bu kediler günümüzde pek çok kişi tarafından evcil hayvan olarak tercih edilmektedir. Evcil hayvan sahiplenecek olan kişilerin cinslere odaklanmaması ve kendilerine yakın hissettikleri bir canlıya yuva olmaları gerekmektedir.