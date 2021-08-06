Yangın bölgesindeki esnaftan çağrı! Rezervasyonları iptal etmeyin...

Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan, ardından bir hafta süren yangınlarla mücadele eden turizm bölgeleri şimdi de rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kaldı. Bodrum, Marmaris ve Manavgat'ta son iki gündür rezervasyon iptallerinde artışlar yaşanıyor.



Rezervasyonların yüzde 30'u iptal edilirken, yeni rezervasyon akışının da durduğu belirtiliyor. Esnaf ve yöre halkının turizmden ciddi bir gelir sağladığına dikkat çeken uzmanlar, 'Bölgeye destek olmak istiyorsanız rezervasyonlarınızı iptal etmeyin' çağrısı yapıyor.



ESNAFA DESTEK OLALIM



YÜZDE 30'U İPTAL EDİLDİ

BÖLGE İÇİN KAMPANYA BAŞLATACAK

GÜNLÜK SATIŞLAR % 60 DÜŞTÜ

YERLİ VE UKRAYNALILAR İPTAL EDİYOR



TURİZM DURURSA EKONOMİ SIKINTIYA GİRER

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi nedeniyle bölge esnafının zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, 'Yasaklar gevşedi tam işler açıldı, esnafımız biraz rahat nefes alacak derken yangınlar başladı. Bu yangınlar biraz kontrol altına alındı derken şimdi de provokatif videolar yayılıyor' dedi.Bodrum, Marmaris ve Manavgat'ın en önemli geçim kalemlerinden birinin turizm olduğuna dikkat çeken Palandöken, şunları anlattı: 'Vatandaşlarımızdan ricamız bölgeye yönelik rezervasyonlarını iptal etmesinler. Gerek esnafımıza gerekse yöre halkına destek için oraya gidelim ki yangınla mücadele eden esnafımız bir de işleri düştüğü için ekonomik sorunlarla mücadele etmesin. Devletimiz orada yangından zarar gören esnafımıza destek olacağını açıkladı. Biz de vatandaşlar olarak el birliğiyle esnafımızın yanında yer alalım.'Uluslararası Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu da, son günlerde bölgeyle ilgili sosyal medyada provakatif paylaşımların arttığını belirterek, bunun turizme zarar vermeye başladığını söyledi. Sabırlıoğlu, 'İnsanlar sırf etkileşim almak için videolar çekiyor ve sanki yangınla hiç mücadele edilmiyormuş gibi yansıtıyor. Halkı korkuya sevk ediyorlar. Hal böyle olunca yüzde 30'a yakın rezervasyon iptali geldi. Yeni rezervasyon akışı da durdu' dedi.Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yangın bölgelerinden iptallerin gelmeye başladığını, yeni rezervasyonlarda da ciddi azalma olduğunu söyledi. Rezervasyon iptallerinin önüne geçmek için sosyal medyada bir kampanya başlatacaklarını anlatan Onaran, 'Bölgelerin güvenliğinin sağlanması ile birlikte, sosyal medyada özellikle yangın bölgelerindeki tatil seçeneklerini değerlendirmelerini öneren bir kampanya başlatıyoruz.Sadece otel çalışanları değil bu bölgelerdeki esnafın, ekonomik yaşamın büyük bir kısmının turizm geliri olması dolayısıyla onların yanında olmanın en doğru zamanı diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Göksu, sosyal medyada turizme yönelik bir algı operasyonunun yapıldığını belirterek, 'Hem istihdamın sürekliliği hem de ekonomik sıkıntıların aşılması için turizmin canlı olması şart' dedi.Bodrum'daki Mertcan Kokoreç'in sahibi Göksal Can da, günlük satışlarının yüzde 60'a varan oranlarda düştüğünü belirterek, 'İnsanlar destek olmak istiyorsa buraya gelsin, esnafın buna çok ihtiyacı var' diye konuştu.Orka Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Marmaris'teki otellerinde Ukraynalı ve yerli turistlerden iptaller almaya başladıklarını söyledi. Torunoğulları, 'Yüzde 20 civarında bir rezervasyon iptali var' dedi.Bölgedeki otellerin ürün tedariğini yöre halkından sağladığını anlatan Torunoğulları, 'Burada bir turizm ekonomisi var. Bunun için turizmin canlı olması şart aksi durumda yöre halkı ekonomik sıkıntı yaşar' diye konuştu.Bodrum Golden Age Hotel Genel Müdürü Serdar Gezgin, yaklaşık yüzde 10'luk bir iptal geldiğini ve yeni rezervasyon akışının da durduğunu söyledi. Gezgin, 'Yerli turist Bodrum rezervasyonlarını Kuşadası, Didim gibi bölgelere kaydırmaya başladı. Eğer bu devam ederse bölge yangından sonra bir de ekonomik sorunlarla mücadele edecek.Halkımız destek olmak istiyorsa rezervasyonlarını iptal etmesinler' dedi. Bodrum Bay Resort Genel Müdür Yardımcısı Burakcan Serttaş da, yaklaşık yüzde 30 rezervasyon iptali aldıklarını yeni rezervasyon akışının da durduğunu söyledi. Serttaş, 'Turizm 52 yan sektörü besliyor. Burada turizmin durması ekonominin de sıkıntıya girmesi demek. İnsanlar bölgeye gelip illa ki eğlenmek zorunda değil. Sadece destek amaçlı dahi gelip restoranlara gidebilir, yöreden alışveriş yapabilir. Bölge halkına en büyük destek böyle olacak' diye konuştu.