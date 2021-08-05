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Yangınlar söndürüldü mü? Yangında son durum ne? Hangi illerde yangın var? Bodrum, Marmaris, Milas, Çökertme yangınlarında son durum!

Yangınlar söndürüldü mü? Yangında son durum ne? Hangi illerde yangın var? Bodrum, Marmaris, Milas, Çökertme yangınlarında son durum!

Bodrum, Marmaris, Milas, Çökertme yangınlarında son durum tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika yangın haberleri hala yürek yakarken vatandaşlar Yangınlar söndürüldü mü? Yangında son durum ne? Hangi illerde yangın var? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte yangınlarda son durum...

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:31
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:36
Yangınlar söndürüldü mü? Yangında son durum ne? Hangi illerde yangın var? Bodrum, Marmaris, Milas, Çökertme yangınlarında son durum!

Ülkemizin birçok bölgesinde ortaya çıkan yangınların son durumu vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Afet bölgesinden gelen son görüntüler yürekleri yakarken vatandaşlar “Yangınlar söndürüldü mü, hangi illerde yangın var, yangınlarda son durum ne” sorularının yanıtını merak ediyor. Yangında son dakika haberleri gelmeye devam ederken milyonlarca kişi gelişmeleri takip ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmekte zorlanan ekiplere birçok bölgeden yardım gönderiliyor. Peki yangınlar söndürüldü mü? Hangi yangınlar devam ediyor? Yangınlarda son durum ne? Sizler için son dakika yangın bilgilerini yazdık.



Santralde Yangın Son Durum


Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise alevlerin sardığı termik santralin bulunduğu alanda patlamalar meydana geldi. Gün ağarınca havadan yapılan çalışmalar ve soğutma işlemiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede geniş bir güvenlik önlemi alınmasına rağmen vatandaşlara uyarı yapıldı. Termik santrale giden yol polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.



Hatay Yangın Son Durum


Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana gelmişti. Valilikten yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Antalya Yangın Son Durum


Antalya'da ormanlık alandaki yangına müdahale hala sürüyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınsa da henüz ormanın iç kesimlerinde devam ediyor. Manavgat yangını ise ilçenin batısında Demirciler, Kızıldağ, Sırtköy, Beşkonak mahallelerini içine alacak şekilde sürüyor.



Muğla Yangın Son Durum


Muğla'da yangın kısmen kontrol altına alınsa da rüzgarın etkisiyle sürekli yanan bölgeler genişliyor. Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangınlarda son durum ve son dakika yangın haberlerini sizler için bu şekilde toparladık. İşte Bodrum, Marmaris, Milas, Çökertme yangınlarında son durum!

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