Sıcak havaların giderek artması vatandaşları havuzlara yöneltiyor. Ancak havuzlar her ne kadar eğlenceli görünse de birçok tehlikeyi içerisinde barındırıyor. Havaya ve çevreye açık olan durgun sular, kolay bir şekilde kirlenebiliyor. İçerisine çok fazla mikrop girdiği için havuz enfeksiyonları gibi bir tehlikeye yol açıyor. Havuz enfeksiyonları halk arasında çok fazla bilinmese de aslında vücutta zararlı etkilere yol açabiliyor. Havuz enfeksiyonlarının tedavi edilmesi ise bazen çok uzun sürebiliyor. Peki havuzdan bulaşabilecek enfeksiyonlar nelerdir? Havuz enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Havuz enfeksiyonu nasıl anlaşılır? Sizler için havuz enfeksiyonlarına dair tüm detayları yazdık.





Havuzlardan Bulaşabilecek Enfeksiyonlar



Havuz Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?



Havuz Enfeksiyonundan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Yüzücüleri en çok etkileyen enfeksiyonlar; bakteriyel, viral ya da parazit kökenli mide-barsak sistemi enfeksiyonlarıdır. Havuz suyuna karışan bu mikroorganizmalar birkaç saatten birkaç güne kadar canlılığını sürdürüp, çok az miktarda su yutulmasıyla bile duyarlı insanları enfekte edebilir. Dezenfeksiyon sistemleri mükemmel olan, çok iyi bakımlı havuzlarda bile bu risk devam eder. Havuz yoluyla en sık bulaşan hastalıkların başında rota virüsü, nörovirus, enterovirus ile hepatit A gibi viral hastalıklar gelir.Havuzlarda yüzücülere bulaşan en önemli su kaynaklı kulak hastalığı, dış kulak yolu enfeksiyonudur. Temelde uzun süre suyla temas sonucu, dış kulak yolu derisinde bariyer sistemi bozulur. Özellikle dış kulak yolunu koruyan mumsu kulak kirinin ortamdan uzaklaşması sonucu, dış kulak yolu derisi florasında doğal olarak bulunan ya da suda yer alan ve bulaşıcı olmayan mikroorganizmalar dış kulağa yerleşip burada çoğalır, sonra da deri içine nüfuz ederek bu bölgede enfeksiyon oluşturur. Bu hastalık genellikle havuz hijyen koşulları nedeniyle gelişmeyip, kişisel lokal bir bağışıklık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz suyu içerisinde bulunan klordur. Kadınların vajen florasında bulunan doğal bakteriyel mikroorganizmalar, onları enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli savunma mekanizmasıdır. Klor, vajen florasını bozan bir dezenfektandır. Dolayısıyla vajenin doğal yapısını saran yararlı bakterilerin ölmesine yol açarak mantar gibi fırsatçı organizmaların ortamda üremesine neden olmaktadır. Buda enfeksiyonları tetikleyebilmektedir. Yani birçok insanın ortak kullanım alanı olan havuzların kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olması da özellikle kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Havuzlar, sadece vajinal enfeksiyonları değil idrar yolu enfeksiyonlarını da tetikleyebilmektedir. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması ve enfeksiyonların bu kısa yoldan hızlı bir şekilde idrar kesesine ulaşmaları sebebiyle sistit de denilen alt idrar yolu enfeksiyonu görülebilmektedir.Yüzücülerde, havuzdan kaynaklı göz hastalıkları içerisinde en sık bakteriyel kökenli ya da kimyasal tahrişe bağlı oluşan konjoktivit tablosu görülür. Bakteriyel enfeksiyonlarda gözde yoğun çapaklanma, batma seklinde ağrı, gözlerde kızarıklık oluşur. Sudaki klora bağlı gelişen konjoktivitlerde bu derece çapaklanma görülmez, kızarıklık ve gözlerde yanma ön planda olur. Bu hastaların tedavisi için basit yöntemlerden; ılık çay pansumanı uygulamaları, ileri olgularda da antibiyotikli göz damlası ve pomatlar kullanabilir.Havuzlar; özellikle cilt hastalıkları bakımından oldukça riskli alanlardır. Mantar ve bakteri enfeksiyonları sık rastlanır. Kirli havuz suları cilde uzun süre temas ederse sıcak küvet kızarıklığına benzer rahatsızlıklara neden olabilir. Deride kaşınan noktaların şişe dönüşmesi, mayoların temas ettiği alanlarda kızarıklıklar daha rahatsız edici olması sık rastlanan bulgulardır. Saç kökü etrafında oluşan kabarcıklar sıcak küvet kızarıklığının belirtileridir.Havuzda bulaşan enfeksiyonlar genel olarak kendini kusma ve hafif ateşle belli eder. İshal ve karın ağrısı da enfeksiyonların kendini göstermekte kullandığı bir yöntemdir. Kusma ile ishal durdurucu ilaçların ve antibiyotiklerin bu hastalarda faydası olmayacağı gibi, yan etkileri daha fazla olabilir. Bu nedenle sıvı elektrolit dengesini sağlamaya yönelik diyet uygulamaları çok daha önem taşır. Havuz enfeksiyonu belirtileri ortaya çıktığında kişi hemen bir doktora başvurmalıdır. Uzman görüşünün ardından onun önereceği tedavi yöntemi uygulanmalıdır.-İshal kanlı ve sümüklü ise,-8-10 kereden fazla kusmuşsa,-İshal 5 günden uzun sürmüşse,Ateş 39 0C derecenin üzerinde ise kişi vakit kaybetmeden hastaneye gitmelidir.-Hijyen için periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği yüzme havuzları tercih edilmeli,-Ateşli hastalık ya da ishal geçirirken havuza girilmemeli,-Havuzda su yutmamaya dikkat edilmeli,-Havuza girmeden önce mutlaka duş alınmalı,-Havuz bölgesine ayakkabıyla veya dışarıda giyilen terliklerle girilmemeli,-Ayaklar antiseptik suya batırılarak dezenfekte edilmeli,-Çocukların havuzlara tuvaletini yapmaları engellenmeli,-Bir yaşından küçük çocuklar havuza sokulmamalı,-Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanılmalı,-Ciltte sıyrık ya da kesik varsa yüzme sonrasında su ve sabunla temizlenmeli,-Enfeksiyonlara karşı gözlük ve maske kullanılmalı,-Mantar enfeksiyonlarını önlemek için ıslak mayoyla oturulmamalı ve sık çamaşır değiştirilmeli,-Çocuğunuzun sağlığı için onu havuza göndermeden önce hepatit A ve B aşılarını yaptırmaya gayret edilmeli,-Deri şikayetleriniz varsa, klorlu suyun zarar verip vermeyeceği konusunda doktora danışılmalıdır.vesorularının yanıtı bu şekildedir.