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Nedir bu Ankaralıların Mansur Yavaş'tan çektiği! Barajın yanı başında su çilesi...

Nedir bu Ankaralıların Mansur Yavaş'tan çektiği! Barajın yanı başında su çilesi...

Ankaralı vatandaşların çilesi bitmiyor. Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Evren ilçesindeki Hirfanlı Barajı civarındaki vatandaşları susuz bıraktığı ortaya çıktı.

Siyaset / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:27
Nedir bu Ankaralıların Mansur Yavaş'tan çektiği! Barajın yanı başında su çilesi...

Ankara'nın Evren ilçesinde Hirfanlı Barajı çevresinde yaşayan vatandaşar susuzlukla baş etmeye çalışıyor. Vatandaşlar, belediyenin ihmalleri dolayısıyla musluklardan suları akmadığını dile getirdi. Sorunun çözümü içinde belediyeye de başvurduklarını belirten vatandaşlar hiçbir çözümün bulunmadığını söyledi. 


ÇEŞMELERDEN SU AKMIYOR


Ankara'nın Evren ilçesine bağlı Solakuşağı Mahallesi'nde 2 senedir çeşmelerden su akmadığı, vatandaşların çözümü taşıma suyla bulduğu bildirildi. Vatandaşların 2 günde bir 20 dakika şeklinde akan suyu alabilmek için dağ tepe çıktığı, çeşmelerden su doldurmak için de saatlerce bekledikleri ifade edildi.

EVLERİNİ TEMİZLEYEMİYORLAR


Vatandaşlar akmayan sular yüzünden vatandaşlar evlerini temizlemekte zorlanıyor. Bulaşıklarını ve çamaşırlarını yıkayamıyor. Cenazelerini yıkayacak su bile bulamıyor, çaresizlik içinde sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

'CENAZEYİ YIKAYIP GETİRİN BURADA SU YOK'


Vatandaşlardan S.A. (52): Geçenlerde arife günü ağabeyimin hanımı vefat etti. Hastaneden telefon ettim, 'Sakın. Cenazeyi yıkatmadan getirmeyin. Hastanede güzelce yıkatın, öyle getirin, çünkü burada su yok' dedim. Hastanede yıkandı, geldi. Burada öyle defnettik. Her taraf perişan... Camilerimiz bile... Susuzluktan cenazelerimizi bile yıkayamıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir saatte suyu doldurduk. Bu suyla banyo mu olursun? Bulaşık mı yıkarsın? Çamaşır mı yıkarsın? Temizlik mi yaparsın? Ne yapacağız? 2 sene önce hiç su problemimiz yoktu. Yine tankerle geliyordu ama rahat rahat kullanabiliyorduk. Şimdi su yok, susuz kaldık.

'SUSUZLUKTAN ÖLECEĞİZ ARTIK'


A.K. (55): Susuzluktan perişanız. Her gün aynı halimiz. Her gün usandık. Bize bir çözüm gerekiyor. Susuzluktan öleceğiz artık. İşimiz gücümüz bu, su peşindeyiz. Başka bir şey yok. Çare bize 5- 6 saat bu bidonları bekliyoruz. Konu komşu per perişan haldeyiz. Bize bir çözüm. Sıcağın altında yanıyoruz.

'MANSUR YAVAŞ DUYSUN BİZİ!'


H.A. (54): Mansur Yavaş duysun bizi. İnsanlardan acı çıkarmasın, gelsinler görsünler halimizi. Mağduruz.

H.A (50): Mansur (Yavaş) Bey oy alana kadar 'Su parasını düşüreceğim herkese su vereceğim' dedi. Şimdi nerede? Melih Gökçek'in zamanında biz su kullanıyorduk. Mansur Bey önce bunları görsün. Sadece oy istemekle olmuyor. İstiyorlarsa gelip bunları da yapacaklar. Benim çocuklarım izinden geldi. Torunumu banyo ettiremiyorum. 2021 yılındayız. Uzman çavuş çocuğum izne geldi. Ben çocuğumu banyo ettirmeden gönderdim. Bizi suya kavuştursunlar. Baraj 3 kilometre aşağıda. Çok zor değil.

Ankara'da SusuzlukHirfanlı BarajıMansur Yavaş'ın Ihmali


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