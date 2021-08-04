Cem Seymen'in paylaşımı pes dedirtti! Bakan Varank'tan tokat gibi cevap...

Yurdun birçok noktasında yangın çıktı. Devlet millet ele ele verip seferberlik başlattı. Son bir haftada çıkan yangınların 152'sinin söndürüldüğü açıklandı. Bazıları ise amansız mücadeleye gölge düşürmek için felaket tellallığı yaptı. O isimlerden birisi olan Cem Seymen de akıl dışı bir paylaşıma imza attı...



Twitter hesabından İspanya'dan gelen uçakların görsellerini paylaşan Seymen, şu ifadeleri kullandı: Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Seymen'e şu yanıtı yolladı: Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi. Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!



Bakan Varank'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve destek mesajları yağdı…