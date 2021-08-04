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Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu? Yarı Final Maç Sonucu

Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu? Yarı Final Maç Sonucu

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda boks kategorisinde ülkemizi temsil eden Busenaz Çakıroğlu bugün yarı final maçına girdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda üstün başarısı ile adından söz ettiren Busenaz Çakıroğlu bugün Tayvanlı rakibi Hsiao- Wen Huang ile karşılaştı. Peki, Busenaz Çakıroğlu olimpiyat şampiyonu oldu mu? Busenaz Çakıroğlu maçı kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu maç sonucu….

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 09:31
Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu? Yarı Final Maç Sonucu

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları hızını kesmeden devam ederken Buse Naz Çakıroğlu bugün yarı final boks maçına çıktı. Rakibinde karşı gösterdiği başarılı performans ile gündeme gelen Buse Naz Çakıroğlu hakkında pek çok soru sorulmaya başladı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu boks final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı kazandı mı?

Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı?

Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı?


Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu bugün saat 08.00’da yarı final boks maçına çıktı. Binlerce kişi arasından finale yükselmeyi başardı. Tayvanlı rakibi Hsiao- Wen Huang ile karşılaşma yaşayan Buse Naz Çakıroğlu rakibini 5-0 yenerek 51 kiloda finale yükseldi. Altın madalya beklenen Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'de meydana gelen yangınlardan dolayı mutsuz olduğunu ancak ülkesi için altın madalya almaya çalışacağını açıkladı. Peki, Busenaz Çakıroğlu şampiyon oldu mu?

Buse Naz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu?


Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çıktığı yarı final maçında Tayvanlı rakibi ile karşı karşıya geldi. Tayvanlı rakibini yere sermeyi başaran Buse Naz Çakıroğlu elde ettiği üstün başarı ile Türk milletini bir kez daha gururlandırmayı başardı. Final turuna yükselen ve altın madalya için mücadele edecek olan Buse Naz Çakıroğlu’ndan güzel haberler bekleniyor.

Buse Naz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu?

Buse Naz Çakıroğlu maçı kazandı mı? sorusunu soran kişilere kazandığının haberinin verilmesi üzerine büyük bir heyecan yaşandı.

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