Buse Naz Çakıroğlu Maçı Kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu Şampiyon Oldu mu? Yarı Final Maç Sonucu

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda boks kategorisinde ülkemizi temsil eden Busenaz Çakıroğlu bugün yarı final maçına girdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda üstün başarısı ile adından söz ettiren Busenaz Çakıroğlu bugün Tayvanlı rakibi Hsiao- Wen Huang ile karşılaştı. Peki, Busenaz Çakıroğlu olimpiyat şampiyonu oldu mu? Busenaz Çakıroğlu maçı kazandı mı? Busenaz Çakıroğlu maç sonucu….
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları hızını kesmeden devam ederken Buse Naz Çakıroğlu bugün yarı final boks maçına çıktı. Rakibinde karşı gösterdiği başarılı performans ile gündeme gelen Buse Naz Çakıroğlu hakkında pek çok soru sorulmaya başladı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu boks final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı kazandı mı?